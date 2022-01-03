У Центральному суді Миколаєва третього січня обрали запобіжний захід для 30-річної жінки, яку підозрюють у вбивстві знайомого. Жінка перебуватиме під домашнім арештом до другого березня 2022 року.

Відповідно до даних слідства, першого січня в будинку культури одного з сіл Миколаївського району 30-річна жінка вдарила ножем свого 25-річного знайомого.

Другого січня жінці повідомили про підозру, третього січня обрали запобіжний захід.

"Щодо запобіжного заходу я можу висловитися, що в цілому ми не заперечуємо щодо застосування домашнього арешту, проте заперечуємо щодо застосування цілодобового домашнього арешту. Оскільки відповідно до матеріалів справи, жінка є матір’ю-одиначкою, в неї є двоє неповнолітніх дітей. Вона працює та забезпечує своїх дітей сама", – каже адвокатка жінки Оксана Балабан.

Суддя Іван Дірко частково задовольнив клопотання.

Жінці обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, поклавши на неї обов’язки з’являтись за викликом слідчого прокурора, органів досудового розслідування, до розглядів справи в суді, а також до другого березня 2022 року не залишати місце мешкання в період з 19:00 до 06:00.

Також заборонили виїжджати за межі Миколаївської області, утримуватись від спілкування зі свідками кримінального провадження.

Що відомо

На основі першочергових слідчих дій подію кваліфікували за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення.

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