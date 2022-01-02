Вдарила ножем знайомого. На Миколаївщині поліцейські затримали жінку

На Миколаївщині поліцейські затримали жінку, яка вдарила ножем 25-річного чоловіка. Подія сталася 1 січня в будинку культури одного з сіл Миколаївського району.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Нацполіції в Миколаївській області Інна Парфенова.

"Чоловік і жінка були знайомі, вони відпочивали у місцевому будинку культури та разом вживали алкогольні напої. Конфлікт між ними розпочався в приміщенні, а згодом продовжився на вулиці. Його свідком став працівник клубу, який також вийшов на двір. З показів свідка встановлено, що на вулиці жінка забрала ніж у чоловіка, а працівник клубу, аби припинити сварку, притис чоловіка до стіни. Саме у цей момент, попри те, що небезпеки для жінки не було, вона вдарила знайомого ножем у живіт", — розповіла Інна Парфенова.

Щодо обставин події, за словами Інни Парфенової, 30-річна жінка надавати пояснення відмовляється, посилаючись на ст. 63 Конституції України.

"Стосовно можливої спроби зґвалтування чи нападу жінка не заявляє. Жодних тілесних ушкоджень вона не отримала. На основі першочергових слідчих дій слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство і за погодженням із процесуальним керівником жінці повідомлено про підозру. Розслідування триває, якщо будуть встановлені нові обставини, можлива додаткова правова кваліфікація чи перекваліфікація цієї події", — каже Інна Парфенова.

За вказаним фактом поліція проводить розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 115 ККУ "Умисне вбивство". Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення.

За процесуальної підтримки прокуратури затриманій повідомили про підозру, вирішується питання стосовно обрання запобіжного заходу.

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