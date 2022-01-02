Вдарила ножем знайомого. На Миколаївщині поліцейські затримали жінку

На Миколаївщині поліцейські затримали жінку, яка вдарила ножем 25-річного чоловіка. Подія сталася 1 січня в будинку культури одного з сіл Миколаївського району.
Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Нацполіції в Миколаївській області Інна Парфенова.
"Чоловік і жінка були знайомі, вони відпочивали у місцевому будинку культури та разом вживали алкогольні напої. Конфлікт між ними розпочався в приміщенні, а згодом продовжився на вулиці. Його свідком став працівник клубу, який також вийшов на двір. З показів свідка встановлено, що на вулиці жінка забрала ніж у чоловіка, а працівник клубу, аби припинити сварку, притис чоловіка до стіни. Саме у цей момент, попри те, що небезпеки для жінки не було, вона вдарила знайомого ножем у живіт", — розповіла Інна Парфенова.
Щодо обставин події, за словами Інни Парфенової, 30-річна жінка надавати пояснення відмовляється, посилаючись на ст. 63 Конституції УкраїниОсоба не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе. Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист. .
"Стосовно можливої спроби зґвалтування чи нападу жінка не заявляє. Жодних тілесних ушкоджень вона не отримала. На основі першочергових слідчих дій слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство і за погодженням із процесуальним керівником жінці повідомлено про підозру. Розслідування триває, якщо будуть встановлені нові обставини, можлива додаткова правова кваліфікація чи перекваліфікація цієї події", — каже Інна Парфенова.
За вказаним фактом поліція проводить розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 115 ККУ "Умисне вбивство". Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення.
За процесуальної підтримки прокуратури затриманій повідомили про підозру, вирішується питання стосовно обрання запобіжного заходу.