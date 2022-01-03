В ОРДЛО знизились темпи паспортизації населення — правозахисники

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області уповільнюються темпи видачі паспортів РФ. Про це повідомляє Східна Правозахисна Група.
"Починаючи з кінця жовтня 2021 року, в ОРДЛО уповільнилася тема видачі паспортів РФ. З листопада 2021 року, в ОРДЛО ввели обов'язкове зняття відбитків пальців при отриманні паспортів НВФ "ЛНР" та "ДНР". Також у грудні вийшов указ Президента РФ зняття відбитків пальців при отриманні паспорта РФ по спрощеній системі", — сказано у повідомленні.
Додають, що в ОРДЛО не вистачає обладнаних пунктів для процедури, що значно уповільнює процес. Наразі на території ОРДЛО працює 9 пунктів.
Зазначають, що після закінчення виборчої кампанії у РФ, перестали працювати інформаційні центри де видавали документи на паспорти РФ.
Також додають, що куратори з Кремля пообіцяли відкрити додаткові пункти дактилоскопії на території ОРДЛО.
Що відомо
- На окупованих територіях паспорти РФ отримали майже пів мільйона людей — правозахисники
- Російські окупанти на окупованих територіях Донеччини та Луганщини вербують тих, хто отримав російське громадянство, до так званих "миротворчих" підрозділів у Нагірний Карабах.
- У Росії 24 липня набув чинності закон, який спрощує отримання російського паспорту громадянам України, Білорусі, Казахстану та Молдови.
- Російська Федерація примусово видає дітям-сиротам в окупованих Донецькій та Луганській областях паспорти РФ та "ЛДНР".