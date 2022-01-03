В ОРДЛО знизились темпи паспортизації населення — правозахисники

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області уповільнюються темпи видачі паспортів РФ. Про це повідомляє Східна Правозахисна Група.

"Починаючи з кінця жовтня 2021 року, в ОРДЛО уповільнилася тема видачі паспортів РФ. З листопада 2021 року, в ОРДЛО ввели обов'язкове зняття відбитків пальців при отриманні паспортів НВФ "ЛНР" та "ДНР". Також у грудні вийшов указ Президента РФ зняття відбитків пальців при отриманні паспорта РФ по спрощеній системі", — сказано у повідомленні.

Додають, що в ОРДЛО не вистачає обладнаних пунктів для процедури, що значно уповільнює процес. Наразі на території ОРДЛО працює 9 пунктів.

Зазначають, що після закінчення виборчої кампанії у РФ, перестали працювати інформаційні центри де видавали документи на паспорти РФ.

Також додають, що куратори з Кремля пообіцяли відкрити додаткові пункти дактилоскопії на території ОРДЛО.

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