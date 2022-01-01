На Рівненщині за останній день 2021 року, 31 грудня, лабораторно підтвердили 83 нових випадки інфікування COVID-19. Про це інформує оперативний штаб при ОДА 1 січня. Від ускладнень померли двоє хворих.

Протягом доби провели 474 ПЛР і 69 ІФА досліджень та 380 досліджень швидкими тестами. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від одного до 84 років:

Рівненський район – 56 (м. Рівне – 26);

– 56 (м. Рівне – 26); Дубенський район – 8 (м. Дубно – 1);

– 8 (м. Дубно – 1); Сарненський район – 10 (м. Сарни – 0);

– 10 (м. Сарни – 0); Вараський район – 9 (м. Вараш – 6).

За добу одужали 64 людини. Загалом коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 123 778 людей (3 474 931 – ).

На Рівненщині від початку пандемії зареєстрували 2269 смертей від ускладнень хвороби (96 098 – в Україні). За минулу добу померли: 62-річна жителька м. Вараш, 65-річний житель смт Клесів. У грудні від ускладнень померли 202 людини.

Станом на 31 грудня, за офіційними даними, в області є 1 535 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 19%, напередодні цей показник становив 21,5%.

Добова динаміка COVID-підтверджень у грудні: 1 грудня – 461; 2 грудня – 501; 3 грудня – 496, 4 грудня – 163, 5 грудня – 96; 6 грудня – 372; 7 грудня – 397, 8 грудня – 346; 9 грудня – 346; 10 грудня – 323; 11 грудня – 101; 12 грудня – 57; 13 грудня – 246; 14 грудня – 297; 15 грудня – 270; 16 грудня – 264, 17 грудня – 197; 18 грудня – 119; 19 грудня – 51; 20 грудня – 183; 21 грудня – 244; 22 грудня – 208; 23 грудня – 204; 24 грудня – 113, 25 грудня – 86; 26 грудня – 50; 27 грудня – 30; 28 грудня – 125; 29 грудня – 108; 30 грудня – 206, 31 грудня – 83.

В Україні за добу підтвердили 5026 нових випадків COVID-19, 109 людей померли.

За даними РНБО, кількість вакци­нованих однією дозою на Рівненщині станом на 31 грудня становила 370 531 людину, це 32,39% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 368 449 людина, це 32,21%.

Що відомо

Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року.

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