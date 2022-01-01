За добу в Україні виявили 5 тисяч нових хворих на коронавірус

За добу 31 грудня в Україні зафіксували 5026 нових хворих на COVID-19, серед них 262 дитини та 74 медиків.
Про це повідомляє пресцентр Міністерства охорони здоров’я України.
Згідно з повідомленням, за минулу добу було вакциновано 52 166 людей, з них першу дозу отримали 15 077 людей, другу дозу – 36 354. Додаткову дозу вакцини отримали 183 людини, бустерну – 552 людини.
Також за минулу добу було госпіталізовано 1 554 особи. Зареєстровано 190 летальних наслідків хвороби. 6 073 людини видужали.
Від початку пандемії в Україні за офіційними даними на COVID-19 захворіли 3 672 675 осіб, видужали 3 474 931, померли – 96 098 людей. Загальна кількість проведених ПЛР-тестів становить 16 809 292.
Від початку вакцинації щеплення отримали 14 713 311 людей, з них першою дозою – 14 713 309, а дві дози отримали 13 734 741 людина. 4 063 людини отримали додаткову, а бустерну дозу – 5 452 людини. Загалом проведено 28 457 565 щеплень.
Що відомо
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- МОЗ вирішило посилити протиепідемічні вимоги до проведення масових новорічно-різдвяних заходів, щоб не спровокували збільшення кількості хворих на COVID-19.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.
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