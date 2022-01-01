За добу в Україні виявили 5 тисяч нових хворих на коронавірус

За добу 31 грудня в Україні зафіксували 5026 нових хворих на COVID-19, серед них 262 дитини та 74 медиків.

Про це повідомляє пресцентр Міністерства охорони здоров’я України.

Згідно з повідомленням, за минулу добу було вакциновано 52 166 людей, з них першу дозу отримали 15 077 людей, другу дозу – 36 354. Додаткову дозу вакцини отримали 183 людини, бустерну – 552 людини.

Також за минулу добу було госпіталізовано 1 554 особи. Зареєстровано 190 летальних наслідків хвороби. 6 073 людини видужали.

Від початку пандемії в Україні за офіційними даними на COVID-19 захворіли 3 672 675 осіб, видужали 3 474 931, померли – 96 098 людей. Загальна кількість проведених ПЛР-тестів становить 16 809 292.

Від початку вакцинації щеплення отримали 14 713 311 людей, з них першою дозою – 14 713 309, а дві дози отримали 13 734 741 людина. 4 063 людини отримали додаткову, а бустерну дозу – 5 452 людини. Загалом проведено 28 457 565 щеплень.

Що відомо

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. МОЗ вирішило посилити протиепідемічні вимоги до проведення масових новорічно-різдвяних заходів, щоб не спровокували збільшення кількості хворих на COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.

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