За добу в Україні виявили понад 7 тисяч нових хворих на коронавірус

За добу 30 грудня в Україні зафіксували 7029 нових випадків захворювання на COVID-19, серед нових хворих 404 дитини та 185 медиків.
Як повідомили у пресцентрі Міністерства охорони здоров'я, госпіталізовано за добу 1 578 людей, 209 — померли, одужало – 8 609 осіб.
Найбільше випадків за добу виявили у Києві (1 179), Одеській (595), Львівській (487) та Полтавській (486) областях.
Окрім того, у відомстві зазначили, що 47,3% отримали щонайменше одне зеплення проти коронавірусу, 44,1% — повністю вакциновані.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 698 234 людини, з них отримали першу дозу – 14 698 232 людини, дві дози – 13 698 387 людей. Також 3 880 людей отримали додаткову дозу, бустерну дозу – 4 900 людей.
Що відомо
- Станом на ранок 30 грудня в Україні зафіксовано 5930 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби — з них 373 у дітей. Понад 110 тисяч людей вакциновано проти COVID-19 — загалом від початку вакцинальної кампанії зроблено понад 28,3 млн щеплень.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- МОЗ вирішило посилити протиепідемічні вимоги до проведення масових новорічно-різдвяних заходів, щоб не спровокували збільшення кількості хворих на COVID-19.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.
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