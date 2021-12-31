За добу в Україні виявили понад 7 тисяч нових хворих на коронавірус

За добу 30 грудня в Україні зафіксували 7029 нових випадків захворювання на COVID-19, серед нових хворих 404 дитини та 185 медиків.

Як повідомили у пресцентрі Міністерства охорони здоров'я, госпіталізовано за добу 1 578 людей, 209 — померли, одужало – 8 609 осіб.

Найбільше випадків за добу виявили у Києві (1 179), Одеській (595), Львівській (487) та Полтавській (486) областях.

Окрім того, у відомстві зазначили, що 47,3% отримали щонайменше одне зеплення проти коронавірусу, 44,1% — повністю вакциновані.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 698 234 людини, з них отримали першу дозу – 14 698 232 людини, дві дози – 13 698 387 людей. Також 3 880 людей отримали додаткову дозу, бустерну дозу – 4 900 людей.

Що відомо

Станом на ранок 30 грудня в Україні зафіксовано 5930 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби — з них 373 у дітей. Понад 110 тисяч людей вакциновано проти COVID-19 — загалом від початку вакцинальної кампанії зроблено понад 28,3 млн щеплень.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. МОЗ вирішило посилити протиепідемічні вимоги до проведення масових новорічно-різдвяних заходів, щоб не спровокували збільшення кількості хворих на COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.

Читайте також

COVID-страхи: чому третина населення України — проти вакцинації? Інтерв’ю з соціальним психологом

Що зробила Україна у боротьбі з коронавірусом і чого чекати в 2022-му. Інтерв'ю з представниками МОЗ

Яка різниця між додатковою і бустерною дозами COVID-вакцини. Пояснює очільник МОЗ

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу