Рік, що минув, приніс чимало спортивних перемог. Попри пандемію коронавірусу проходили змагання на європейських та світових спортивних аренах, на яких у числі переможців звучали українські прізвища.

Про найважливіші спортивні досягнення Дніпропетровщини за 2021 рік - у добірці Суспільного.

Літня Олімпіада-2020

Літня Олімпіада в Токіо мала відбутися в 2020 році, але через пандемію Ігри перенесли на липень-серпень 2021 року. На них у складі збірної України виступали дев’ятеро спортсменів з Дніпропетровщини. Найвищі шанси здобути олімпійські нагороди мали фехтувальник Богдан Нікішин, метальник молота Михайло Кохан і стрибунка у висоту Ярослава Магучіх. Саме Магучіх називали однією із головних претенденток на перемогу у стрибках у висоту. 20-річній Ярославі, для якої ця Олімпіада була першою в спортивній кар`єрі, вдалося вибороти бронзову медаль, взявши висоту у 2 метри.

НОК Ярослава Магучіх стала бронзовою призеркою Олімпіади

Михайло Кохан посів четверте місце. Богдан Нікішин, на жаль, вибув з боротьби за медалі у першому раунді. Не вийшло у досвідченого шпажиста здобути олімпійську нагороду і в складі чоловічої команди, яка посіла шосте місце.

Паралімпіада-2020

Більш вагомим за олімпійців став здобуток 20 паралімпійців, які представляли Дніпропетровщину на Паралімпіаді. Вони вибороли 18 медалей: 5 золотих, 8 срібних та 5 бронзових. Першу медаль для Дніпропетровщини та й для України на Паралімпіаді-2020 здобув Антон Коль. Це було срібло у плаванні 100 м на спині.

Суспільне Дніпро П`ятеро паралімпійців Дніпропетровщини повернулися з золотими медалями

Олімпійське золото у Токіо вибороли Анна Стеценко (плавання, 400 м вільним стилем), Денис Дубров (200 м комплексним плаванням), Зоя Овсій (метання булави), Владислав Загребельний (стрибки у довжину), Анастасія Москаленко (штовхання ядра).

Рекордний гол Артема Довбика

Футболіст Артем Довбик, який грає за “Дніпро-1”, у складі національної збірної матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти збірної Швеції побив один з найстаріших рекордів чемпіонату Європи з футболу. Він забив гол на 120:37 хвилині матчу - це найпізніший переможний гол в історії чемпіонатів Європи. При цьому нападник вийшов на поле на 106-ій хвилині матчу.

ФК "Дніпро-1" Артем Довбик вписав своє ім`я не лише в історію українського, але й європейського футболу

Ігри Нескорених

У Кривому Розі пройшли всеукраїнські змагання "Ігри Нескорених 2021". Кривий Ріг для проведення змагань обрали через потужну та одну з найбільш активних ветеранських громад. У змаганнях взяли участь понад сто ветеранів та учасників бойових дій з усієї України. Упродовж двох днів спортсмени змагалисяу двох видах спорту – стрільбі з лука та плаванні.

Суспільне Дніпро

Олімпійська квота для фігуристів

На початку грудня 2021 року Артем Даренський та Софія Голіченко виграли чемпіонат України з фігурного катання. Дніпровські фігуристи не тільки стали чемпіонами України, але й пройшли відбір на Зимові Олімпійські ігри-2022. Вони є єдиною українською парою, яка може претендувати на місце за віком.

Суспільне Дніпро Артем Даренський та Софія Голіченко зі своєю тренеркою Лілією Батутіною

Програма, з якою виступатимуть спортсмени на Олімпіаді, містить багато складних елементів. Наразі вони тренуються по 4 години на день.

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