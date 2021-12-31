Щороку Дніпропетровщина встановлює рекорди, які вражають своєю креативністю та винахідливістю. І колективно, і самостійно мешканці міста та області отримують сертифікати про встановлення національних рекордів і зупинятися на досягнутому не збираються.

Якими рекордами прославилася Дніпропетровщина у 2021 році – у добірці Суспільного Дніпро.

Найдовший млинцевий рулет із сирною начинкою

Аби виготовити найдовший млинцевий рулет із сирною начинкою завдовжки 20 метрів, четверо кухарів спочатку протягом двох днів пекли маленькі млинці. Потім у парку Шевченка протягом двох годин їх розкладали та намазували начинкою. І тільки після цього склали у рулет. Після фіксації рекорду млинець розрізали та пригостили усіх охочих.

Суспільне Дніпро Млинцевий рулет

Перетягування самоскида

У Кривому Розі, на майданчику гірничотранспортного цеху Північного гірничо-збагачувального комбінату, вісім стронгменів встановили новий національний рекорд з перетягування самоскида. Навантажений самоскид із загальною вагою 293 тонни зрушили з місця за 53,78 секунди й протягнули 44 сантиметри.

Суспільне Дніпро Вісім стронгменів зрушили з місця самоскид вагою 293 тонни

Розмальовка площею сто квадратних метрів

У рамках фестивалю «Фарби міста» юні художники міста взяли участь у створенні найбільшої розмальовки. Цільну картину розмальовки розрізали на 104 частини. Кожну з них розфарбовували діти. До встановлення рекорду долучилися 130 вихованців творчих шкіл міста. Після вимірювання розмальовка становила 10 метрів 10 см заввишки та 9 метрів 90 см завширшки.

Дніпровська міська рада Найбільша розмальовка

Наймасовіше виконання пісні

У Кривому Розі зафіксували наймасовіше виконання пісні «Хай живе вільна Україна». Пісню виконали 750 співаків та 15 баяністів не тільки з Дніпропетровщини, а й з Київської, Кіровоградської, Полтавської областей. Рекорд зафіксували у категорії «Масові заходи мистецтва» – найбільший зведений хор, який заспівав пісню «Хай живе вільна Україна».

Віктор Могуров/Суспільне Кривий Ріг Наймасовіше виконання пісні

Найбільша мапа Дніпропетровщини з натурального зерна

Викладачі та учні Західно-Дніпровського центру професійно-технічної освіти створили мапу області з 17 видів зерна. Розмір мапи - 3,1 метра на 2,1 метра, на ній відтворено 7 районів області. Над мапою трудилися місяць 10 викладачів та учнів, а використали 65 кг зерна, деяке навіть прийшлося докуповувати.

Лана Вєтрова Найбільша мапа Дніпропетровщини з зерна

Читайте також

ТОП-5 студентських винаходів 2021 року на Дніпропетровщині

Фести, виставки, музеї, археологічне відкриття. ТОП-9 культурних подій Дніпропетровщини 2021 року

Три найрезонансніші надзвичайні події Дніпропетровщини 2021 року

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро