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Головна ялинка Дніпра увійшла до ТОП-10 ялинок обласних центрів України
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Головна ялинка Дніпра увійшла до ТОП-10 ялинок обласних центрів України

Юлія Підгола
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Державне агентство розвитку туризму оприлюднило ТОП-10 найгарніших ялинок обласних центрів України, до переліку увійшла і ялинка в Дніпрі. Про це йдеться в повідомленні на офіційній фейсбук-сторінці агентства.

Головна ялинка Дніпра увійшла до ТОП-10 ялинок обласних центрів УкраїниСуспільне Дніпро

Головна ялинка Дніпра стоїть на Європейській площі

До десятка найкрасивіших в країні також увійшли новорічні ялинки Києва, Львова, Ужгорода, Запоріжжя, Одеси, Луцька, Вінниці, Херсона та Харкова.

"Головна ялинка Дніпра – штучна, заввишки 20 метрів і, мабуть, найдорожча в Україні, адже на її встановлення та прикрашання з бюджету міста витратили 12,5 мільйонів гривень. Ялинку встановили на Європейській площі та прикрасили прозорими і золотистими кулями", – мовиться в повідомленні.

У держагентстві пропонують українцям проголосувати за найкращу.

Що відомо

  • Головна ялинка в Дніпрі – одна з найдорожчих в Україні. Раніше в системі закупівель Прозорро йшлося про те, що 20-метрове дерево з прикрасами коштувало місту 9 мільйонів гривень.
  • Раніше Суспільне повідомляло про те, що громадська організація "ЧЕСНО" опублікувала дослідження, в якому зазначено, що Одеса та Запоріжжя витратили на організацію новорічних свят найбільше серед усіх обласних центрів України.
  • Місцева влада Запоріжжя виділила 10,5 мільйонів гривень, Одеси – 12,7 мільйона.

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