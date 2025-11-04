Міністр оборони Румунії роз'яснить депутатам скорочення контингенту США

Міністр оборони Румунії Йонуц Моштяну у вівторок сказав, що прийде в парламент для розʼяснення питання про скорочення контингенту американських військ у країні.

Про це повідомляє Digi24.

Моштяну сказав, що прийде в парламент, "коли це дозволить графік прем'єр-міністра", аби обговорити питання щодо контингенту США, "наскільки це можливо в межах дебатів з використанням секретних і конфіденційних даних".

Він додав, що Румунія відчуває підтримку Альянсу й оборона країни не є вразливою.

"Союзники тут, вони з нами. Оборона та стримування пов’язані не лише з кількістю військ. Оборона Румунії не є вразливою, тому що ми є в цьому оборонному альянсі НАТО, який дозволяє нам спати спокійно, який, ось, сьогодні вночі підняв свої літаки", — сказав Моштяну.

Раніше у Міноборони Румунії заявили, що Вашингтон поінформував Бухарест та інших союзників по блоку про скорочення чисельності американських військ, розгорнутих на східному фланзі НАТО, в рамках процесу переоцінки глобальної присутності збройних сил США. У НАТО заявили, що навіть з урахуванням цих коригувань, кількість американських військ в Європі залишається більшою, ніж була протягом багатьох років.

G4Media з посиланням на джерела в органах влади повідомило, що США запланували відкликати близько 800 військових із Румунії, також планується скорочення контингенту в Болгарії, Словаччині та Угорщині.

У ЄС зазначили, що скорочення чисельності американських військ на східному фланзі НАТО, зокрема в Румунії, не змінить власних планів Євросоюзу щодо посилення оборони. ЄС продовжує роботу над дорожньою картою, що передбачає спостереження за східним флангом і має чіткий графік її реалізації до 2026 року.