Варшава не отримувала від Вашингтона жодної інформації про те, що американська сторона планує скорити свій контингент у Польщі.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає RMF24.

Він наголосив, що неодноразово чув запевнення від США щодо присутності та можливості збільшення кількості американських військ у Польщі.

"Польща та Сполучені Штати є сильними союзниками", — сказав міністр.

У Польщі наразі розміщено близько 10 тисяч американських солдатів.

Раніше речник Міністерства оборони Януш Сеймей заявив, що перебування американського контингенту на території Польщі обговорювалося, зокрема, між президентами Каролем Навроцьким і Дональдом Трампом, і йшлося навіть про збільшення американської присутності.

Раніше у Міноборони Румунії заявили, що США повідомили Бухарест та інших союзників про скорочення чисельності американських військ, розгорнутих на східному фланзі НАТО, в рамках процесу переоцінки глобальної присутності збройних сил США. У НАТО заявила, що навіть з урахуванням цих коригувань, кількість військ США в Європі залишається більшою, ніж була протягом багатьох років.

G4Media з посиланням на джерела в органах влади повідомило, що США запланували відкликати близько 800 військових із Румунії, також планується скорочення контингенту в Болгарії, Словаччині та Угорщині.