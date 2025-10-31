Після оголошення Сполученими Штатами про скорочення чисельності свого військового контингенту в Румунії інші держави-члени НАТО відправлять до країни свої війська та обладнання.

Про це в інтерв'ю RFE/RL розповіла румунська міністерка закордонних справ Оана Цою.

"Звісно, ми всі хотіли, щоб ця (військова, – ред.) присутність США залишалася незмінною або щоб існували сценарії, за яких ця присутність буде збільшена", – сказала вона.

За словами Цою, Вашингтон ухвалив рішення про скорочення військ на основі "обґрунтованого аналізу", який передбачає, що європейським членам НАТО необхідно "збільшити власну обороноспроможність".

"До кінця цього року та в наступному ми побачимо… сильнішу присутність НАТО в Румунії та сильнішу здатність НАТО втручатися у випадку, якщо Румунія зазнає прямої загрози", – сказала міністерка уточнивши, що йдеться про "союзні сили".

Водночас очільниця румунської дипломатії запевнила, що це рішення Вашингтона не послабить стратегічного партнерства між Румунією і США.

Раніше у Міноборони Румунії заявили, що Вашингтон поінформував Бухарест та інших союзників по блоку про скорочення чисельності американських військ, розгорнутих на східному фланзі НАТО, в рамках процесу переоцінки глобальної присутності збройних сил США. У НАТО заявили, що навіть з урахуванням цих коригувань, кількість американських військ в Європі залишається більшою, ніж була протягом багатьох років.

G4Media з посиланням на джерела в органах влади повідомило, що США запланували відкликати близько 800 військових із Румунії, також планується скорочення контингенту в Болгарії, Словаччині та Угорщині.