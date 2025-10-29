США скорочують військову присутність у Румунії

Сполучені Штати повідомили Румунію та інших союзників про скорочення чисельності американських військ, розгорнутих на східному фланзі НАТО, в рамках процесу переоцінки глобальної присутності збройних сил США.

Про це повідомили у Міноборони Румунії, передає Digi24.

Зазначається, що серед елементів бригади, які припинять ротацію в Європі, є сили, призначені для Румунії, дислоковані на авіабазі ім. Михаїла Когелнічану.

"Рішення було очікуваним, оскільки Румунія підтримує постійний контакт зі своїм американським стратегічним партнером. Зміна чисельності американських сил є наслідком нових пріоритетів адміністрації президента, оголошених з лютого", — повідомили в міністерстві.

Також зазначається, що під час ухвалення рішення також враховано факт, що НАТО консолідувало свою присутність та активність на східному фланзі, що дозволяє Сполученим Штатам скоригувати свою військову позицію в регіоні.

Американське рішення також має на меті зупинити ротацію в Європі бригади, яка мала підрозділи в кількох державах НАТО.

"Близько 1000 американських військовослужбовців залишатимуться розгорнутими на національній території (Румунії, — ред.), для стримування будь-яких загроз і для продовження гарантії відданості США регіональній безпеці", — зазначили у Міноборони Румунії.

Міністр оборони Іонуц Моштяну на пресконференції заявив, що стратегічні можливості Румунії залишаються незмінними, в контексті рішення Сполучених Штатів про виведення американських солдатів із території країни.

Раніше G4Media з посиланням на джерела в органах влади повідомило, що США запланували відкликати близько 800 військових із Румунії, також планується скорочення контингенту в Болгарії, Словаччині та Угорщині.