У Брюсселі відбудеться саміт з розширення ЄС, у ньому візьме участь Зеленський

4 листопада у Брюсселі відбудеться саміт з питань розширення Євросоюзу. У ньому візьмуть участь лідери ЄС та представники країн, які хочуть доєднатися до Євросоюзу. Президент України Зеленський долучиться онлайн.

Про це повідомляє Euronews.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта підтвердив свою участь. Також у саміті візьмуть участь президенти Молдови та Сербії — Мая Санду та Александар Вучич, три прем’єр-міністри Західних Балкан: Албанії — Еді Рама, Чорногорії — Мілойко Спаїч та Північної Македонії — Христіян Міцкоскі, а також єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

Під час саміту лідери країн, які бажають доєднатись до Євросоюзу, висловлять власні погляди на процес розширення. Так само представники ЄС зможуть поділитися позицією Союзу щодо розширення.

На саміті розглянуть переваги розширення ЄС: доступ до нових ринків для мільйонів споживачів, глобальне розширення політичного впливу ЄС та зміцнення демократії та європейських цінностей на всьому континенті.

Організатори саміту мають оптимістичні погляди на його результат, адже опитування Eurobarometer у вересні 2025 року показали, що 56% громадян країн-членів ЄС позитивно ставляться до розширення Євросоюзу. Серед молоді від 15 до 39 років рівень підтримки розширення ЄС ще більший — понад дві третини — висловлюються за вступ країн-кандидатів до ЄС.

Шлях України до Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський 28 лютого 2022 року підписав заявку на членство України в Європейському Союзі за спеціальною процедурою.

Вже 23 червня 2022 року Європейська рада на саміті у Брюсселі надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією. Загалом їх сім.

Експрем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня 2023 року повідомив, що на урядовому рівні усі рекомендацій Єврокомісії повністю виконані та Україна готова до наступного кроку.

8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського Союзу розпочати процес перемовин про вступ України до Євросоюзу.

Рада Європейського Союзу 21 червня 2024 року підтвердила затверджений раніше на рівні послів ЄС мандат на переговори про вступ з Україною до блоку. Переговори розпочалися 25 червня в Люксембурзі.