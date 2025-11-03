Представники спецслужб Китаю вимагали від британського університету Sheffield Hallam припинити дослідження стосовно прав уйгурів у Сіньцзяні. З цією метою доступ до інформаційних ресурсів університету заблокували, а працівників китайської філії залякували.

Про це повідомляє BBC з посиланням на документи, отримані у зв'язку з судовим процесом.

У 2021 році професорка Лаура Мерфі оприлюднила звіт про примусову працю китайських уйгурів на виробництві сонячних панелей. Протягом наступних місяців підрозділ під її керівництвом підготував ще чотири звіти, зокрема про виробництва бавовни та автомобільних запчастин. Науковці намагалися простежити ланцюги постачань товарів на західні ринки та висвітлити використання примусової праці на території китайської провінції Сіньцзян.

Китай офіційно заперечує, що використовує примусову працю уйгурів в Сіньцзяні. Його посольство у Лондоні заявило, що Центр Гелени Кеннеді при університеті Sheffield Hallam опублікував "кілька фальшивих звітів з серйозними недоліками". Китайське посольство також додало, що "центр, який позиціонує себе як академічна установа, на практиці виступає інструментом поширення політизованих, дезінформаційних наративів з боку антикитайських сил".

BBC пише, що університет усвідомив критичне ставлення до себе з боку Китаю ще у 2022 році. У внутрішньому листуванні, до якого отримало доступ видання, йшлося про те, що міністерство іноземних справ Китаю засуджує установу за "антикитайську риторику". В одному з листів висловлювалася стурбованість, що критика з боку китайської влади може призвести до "бойкоту" університету потенційними китайськими студентами.

У серпні 2022 року Китай закрив доступ до університетського вебсайту, де студенти проходили тестування перед приїздом до Шеффілда. Протягом двох наступних років тиск посилювався: наявне листування свідчить, що це змусило керівництво обговорювати, що продовження діяльності університету в Китаї та Гонконзі перебуває під загрозою через дослідження ймовірного переслідування уйгурських мусульман під керівництвом професорки Лори Мерфі.

Китай заблокував будь-яку електронну комунікацію з установою. Китайські студенти, які мали навчатися в університеті, не могли зареєструватися на сайті, належно організувати свій приїзд до Британії чи отримати інформацію про курси, що це негативно вплинуло на набір студентів.

Також у документі детально описано, як три представники Служби національної безпеки Китаю відвідали розташований в країні офіс університету та протягом двох годин в загрозливому тоні допитували місцевого працівника стосовно досліджень центру та майбутніх публікацій. Зазначається, що вони висловили "чітку вимогу припинити дослідницьку діяльність". Під час іншого візиту співробітники служби безпеки заявили, що проблеми з електронною комунікацією виникли через те, що на вебсайті університету доступні дослідження про уйгурів.

Згодом університет повідомив службу безпеки Китаю про своє рішення не публікувати останній етап досліджень про примусову працю, після чого "відносини одразу покращилися і загроза працівникам, здається, зникла".

Наприкінці 2023 року професорка Мерфі взяла перерву в кар'єрі, щоб працювати в Міністерстві внутрішньої безпеки США та допомагати в реалізації Закону про запобігання примусової праці серед уйгурів. Під час її відсутності університет ухвалив рішення закрити її підрозділ. У внутрішньому листуванні університету йдеться про те, що "незважаючи на значні пропозиції щодо продовження фінансування", керівництво вирішило, що "в наших інтересах припинити дослідження". Також зазначалося, що університет сподівається "мінімізувати можливість подальшого контролю" за його діяльністю.

Коли професорка Мерфі повернулася з відпустки, університет повідомив її про відмову від продовження досліджень через проблеми з корпоративним страхуванням та обов'язок дбати про колег, які працюють як в Китаї, так і у Великій Британії. Професорка Мерфі розпочала судовий процес і подала до університету запит на доступ до інформації, вимагаючи надати відповідні внутрішні документи. Так вони потрапили в розпорядження BBC.

"Вони звільнили всю мою дослідницьку групу. Відправили їх геть. Вони повернули всі наші кошти на дослідження і закрили програму, не зважаючи на людей, які працювали з нами над цим проєктом, багато з яких були уйгурами", — каже професорка Мерфі.

Отримавши від університету вибачення та обіцянку захищати її академічну свободу, Мерфі вирішила не продовжувати судовий процес.

Речник університету заявив, що "рішення університету не продовжувати дослідження професорки Лаури Мерфі ухвалили на основі сприйняття складних обставин на той час, включаючи неможливість забезпечити необхідне страхування професійної відповідальності".

Що відомо про порушення прав уйгурів

Сіньцзян-Уйгурський автономний округ — найбільший регіон КНР, який займає 1/6 території країни. Починаючи з 1950-х років пекінський уряд здійснював політику посиленої "ханізації" віддаленої провінції, переселення етнічних китайців та утисків місцевого мусульманського населення.

Китайські трудові програми, за якими уйгурів змушують переїжджати на роботу з рідного регіону, спрямовані на те, щоб знизити щільність проживання уйгурів, йдеться в офіційному звіті Нанкайського університету, який відображає стратегію поведінки офіційної влади КНР з уйгурським населенням

Австралійські дослідники нарахували 380 таборів "перевиховання" представників мусульманського населення, побудованих владою КНР у Сіньцзнян-Уйгурії.

У грудні 2019-го Конгрес США ухвалив законопроєкт, який змусив президента Дональда Трампа ввести санкції проти представника Комуністичної партії Китаю. Причина обмежень — "табори перевиховання" для мусульман у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі країни.

У 2020 році американська кінокомпанія "Дісней" стала об'єктом жорсткої критики через те, що зйомки фільму "Легенда про Мулан" відбувалися поблизу таборів утримання мусульман у Сіньцзяні.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї назвав "абсурдними" звинувачення його країни у геноциді народу уйгурів переважно мусульманської віри.