Дрони, ймовірно, знову вразили НПЗ у Саратовській області РФ

Влада Саратовської області РФ у ніч на 3 листопада повідомляла про загрозу атаки безпілотників. На цьому тлі у регіоні лунали вибухи, а під ударом, ймовірно, знову опинився місцевий нафтопереробний завод, про що писали російські Telegram-канали.

Про загрозу атаки БПЛА йшлося у повідомленні губернатора Саратовської області Романа Бусаргіна.

Згодом про нічні вибухи у регіоні повідомив російський Telegram-канал Shot, посилаючись на місцевих жителів.

Йшлося про дронову атаку Саратова та Енгельс — там чули сирену і звуки роботи протиповітряної оборони. Також під ударом були й інші райони області. Саратовський аеропорт закрили з міркувань безпеки, також план "Ковёр" вводили й в сусідній Пензенській області.

За даними ще одного російського Telegram-каналу Astra, в Саратові безпілотники влучили в місцевий НПЗ.

Водночас влада регіону не підтверджувала удари по підприємству.

Вранці 3 листопада у Міноборони РФ заявили, що російська ППО вночі нібито знищила 64 дрони над п'ятьма областями країни, 29 з яких — над Саратовською областю.

Саратовський НПЗ забезпечує орієнтовно 2,54% від загального обсягу нафтопереробки в Росії, а це понад 7 мільйонів тонн нафти щорічно. Він не вперше опиняється під дроновими ударами. Востаннє Сили оборони України атакували це підприємство 16 жовтня. 20 вересня по ньому також завдали ударів.