Україна атакувала Саратовський НПЗ у Росії — Генштаб
Марія Патока
Сили оборони України атакували Саратовський нафтопереробний завод у Росії в ніч на 16 жовтня.

Про це повідомляє Генеральний штаб.

Генштаб повідомляє, що Саратовський НПЗ залучений у забезпеченні потреб російських збройних сил. Також завод переробляв щонайменш 4,8 мільйона тонн нафти у 2023 році.

"Сили оборони України послідовно реалізують комплекс заходів з ураження критичних елементів воєнно-промислової бази російської федерації, щоб позбавити її можливості продовжувати агресію", — йдеться у повідомленні Генштабу.

20 вересня Сили оборони України вже атакували Саратовський НПЗ. Тоді атаку здійснили Сили безпілотних систем.

