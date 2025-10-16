Україна атакувала Саратовський НПЗ у Росії — Генштаб

Сили оборони України атакували Саратовський нафтопереробний завод у Росії в ніч на 16 жовтня.
Про це повідомляє Генеральний штаб.
Генштаб повідомляє, що Саратовський НПЗ залучений у забезпеченні потреб російських збройних сил. Також завод переробляв щонайменш 4,8 мільйона тонн нафти у 2023 році.
"Сили оборони України послідовно реалізують комплекс заходів з ураження критичних елементів воєнно-промислової бази російської федерації, щоб позбавити її можливості продовжувати агресію", — йдеться у повідомленні Генштабу.
20 вересня Сили оборони України вже атакували Саратовський НПЗ. Тоді атаку здійснили Сили безпілотних систем.