Атака дронів на Туапсе: У порту було щонайменше три судна — Плетенчук

Удар по російському нафтотерміналу в Туапсе матиме довгострокові наслідки для Росії. Відомо, що у момент удару в терміналі перебували щонайменше три судна, і вже встановлено, кому вони належать.

Про це в етері телемарафону заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Інформація ще уточнюється, оскільки різні джерела подають різні дані. Однак усі вони сходяться на тому, що в момент інциденту на платформах, які відвантажують нафту, перебували щонайменше три судна. Фахівці вже з’ясували, кому вони належать", — сказав він.

За словами речника, є два основні аспекти:

ці судна мають напівтіньовий статус, тому що власників кожного можна ідентифікувати; ці порти мають для росіян велике значення в експорті енергоносіїв — раніше на них припадало до 20% експорту сирої нафти РФ.

Плетенчук зазначив, що цей випадок матиме довгострокові наслідки для Росії, адже пошкодження стратегічних об’єктів вплине не лише на експорт сирої нафти, а й на ділову активність компаній, що користуються цими потужностями.

"Окрім безпосереднього ураження технологічних ланцюжків, які задіяні у відвантаженні, буде реакція серед компаній, які відвантажуються та заповнюються там. Це і підняття страхових внесків, і, в принципі, відіб’є у багатьох бажання заходити в ці порти", — сказав він.

За словами речника, для Росії ці порти мають стратегічне значення, адже саме через них проходило до 20% експорту сирої нафти.

Раніше стало відомо, що українські дрони завдали удару по нафтотерміналу в російському порту Туапсе (Краснодарський край). Внаслідок атаки зафіксовано п’ять влучань безпілотників.

Внаслідок атаки загорівся танкер та виведені з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери, які використовуються для завантаження та розвантаження танкерів. Пошкоджені також портові будівлі.

Від початку 2025 року українські Сили оборони майже 160 разів успішно атакували російські підприємства з нафтовидобутку та переробки, заявив голова СБУ Василь Малюк 31 жовтня. За його словами, зокрема, у вересні-жовтні було 20 уражень таких об'єктів.

Малюк стверджує, що удари по цих об’єктах спричинили до 20% дефіциту на внутрішньому ринку нафтопродуктів, простою 37% нафтопереробних потужностей, дефіциту нафтопродуктів у 57 регіонах Росії та заборони експорту бензину до кінця цього року.