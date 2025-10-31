Від початку 2025 року українські Сили оборони майже 160 разів успішно вразили російські підприємства нафтовидобутку та перероблювання.

Про це заявив голова Служби безпеки України (СБУ) Василь Малюк під час пресконференції у Києві 31 жовтня.

За його словами, зокрема у вересні-жовтні було 20 уражень таких об'єктів.

"Це шість НПЗ, два нафтових термінали, три нафтобази та дев'ять нафтоперекачувальних станцій", – уточнив він щодо уражених об'єктів за цей період.

Малюк стверджує, що удари по цих об’єктах призвели до 20% дефіциту на внутрішньому ринку нафтопродуктів, простою 37% нафтопереробних потужностей, дефіциту нафтопродуктів у 57 регіонах Росії та заборони експорту бензину до кінця цього року.

"Ми "жалимо" саме законні цілі. Нафтовидобуток, перероблювання – це 90% оборонного бюджету Росії. Це брудні нафторублі, за рахунок яких ворог вбиває нас", – сказав голова СБУ.

Крім цього він визнав, що у РФ "дуже сильна" протиповітряна оборона, зауваживши, що найефективніше проти українських дронів працюють російські зенітно-ракетні комплекси "Панцир". За словами Малюка, з початку 2025 року Україна знищила 48% із них.

Голова СБУ додав, що Росія може виробляти близько 30 таких установок на рік, однак кількість знищених ЗРК значно перевищує цю цифру.

Атаки на російські НПЗ та військові заводи є системною кампанією українських Сил оборони. Ці удари є спецопераціями, які виконують переважно дрони українського виробництва. Географія ударів охоплює як нафтову, так і оборонну промисловість.