Малюк заявив, що з початку 2025 року було майже 160 успішних уражень нафтових підприємств РФ
Дмитро Михайлов
Дар'я Сидоренко
Голова СБУ Василь Малюк
Голова СБУ Василь Малюк під час форуму "Україна. Рік 2025" в Києві, 23 лютого 2025 року. Getty Images/Vitalii Nosach/Global Images Ukraine

Від початку 2025 року українські Сили оборони майже 160 разів успішно вразили російські підприємства нафтовидобутку та перероблювання.

Про це заявив голова Служби безпеки України (СБУ) Василь Малюк під час пресконференції у Києві 31 жовтня.

За його словами, зокрема у вересні-жовтні було 20 уражень таких об'єктів.

"Це шість НПЗ, два нафтових термінали, три нафтобази та дев'ять нафтоперекачувальних станцій", – уточнив він щодо уражених об'єктів за цей період.

Малюк стверджує, що удари по цих об’єктах призвели до 20% дефіциту на внутрішньому ринку нафтопродуктів, простою 37% нафтопереробних потужностей, дефіциту нафтопродуктів у 57 регіонах Росії та заборони експорту бензину до кінця цього року.

"Ми "жалимо" саме законні цілі. Нафтовидобуток, перероблювання – це 90% оборонного бюджету Росії. Це брудні нафторублі, за рахунок яких ворог вбиває нас", – сказав голова СБУ.

Крім цього він визнав, що у РФ "дуже сильна" протиповітряна оборона, зауваживши, що найефективніше проти українських дронів працюють російські зенітно-ракетні комплекси "Панцир". За словами Малюка, з початку 2025 року Україна знищила 48% із них.

Голова СБУ додав, що Росія може виробляти близько 30 таких установок на рік, однак кількість знищених ЗРК значно перевищує цю цифру.

Атаки на російські НПЗ та військові заводи є системною кампанією українських Сил оборони. Ці удари є спецопераціями, які виконують переважно дрони українського виробництва. Географія ударів охоплює як нафтову, так і оборонну промисловість.

