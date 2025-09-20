Сили оборони атакували Самарський і Саратовський НПЗ на території РФ

У ніч проти 20 вересня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, під керівництвом Генштабу, завдали удару по нафтопереробному заводу в Саратовській області РФ.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що Саратовський НПЗ забезпечує орієнтовно 2,54% від загального обсягу нафтопереробки в Росії, а це понад 7 мільйонів тонн нафти щорічно.

"У районі цілі підтверджено вибухи та масштабну пожежу. Остаточні результати ураження уточнюються", — зазначили у Генштабі.

Також 20 вересня підрозділи Сил безпілотних систем атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області РФ, який переробляє понад 8,8 мільйона тонн нафти на рік.

"За попередньою інформацією, в результаті ураження на об'єкті зафіксовано вибухи та займання. Деталі уточнюються", — йдеться у повідомленні.

Крім того, підрозділами Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали удару по об’єкту магістральної транспортної інфраструктури — лінійно-виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Самара" в населеному пункті Просвєт.

ЛВДС "Самара" — виробнича станція, де змішують високо- та низькосірчану нафту з різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals, який становить до 50% загального обсягу експорту нафти РФ.

У Генштабі додали, що всі уражені об'єкти використовуються для забезпечення армії РФ. Результати вогневого ураження уточнюються.