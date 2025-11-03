Прокуратура Парижа: Лувр пограбували не професіонали, а "дрібні злочинці"

Викрадення історичних коштовностей на суму 102 мільйони доларів із паризького музею Лувр 19 жовтня здійснили "дрібні злочинці", а не професіонали зі світу організованої злочинності.

Про це заявили в прокуратурі Парижа, пише Reuters.

"Це не зовсім звичайна злочинність... але це тип злочинності, яку ми зазвичай не асоціюємо з вищими ешелонами організованої злочинності", — зазначила прокурорка Парижу Лора Беккуо.

За її словами, профілі чотирьох затриманих наразі людей, включаючи дівчину одного з підозрюваних грабіжників, не відповідають типовим характеристикам фахівців з організованої злочинності, здатних виконувати складні операції.

"Це явно місцеві мешканці. Всі вони проживають у Сені-Сен-Дені", — додала Беккуо, маючи на увазі район з низьким рівнем достатку на півночі Парижа.

Відповідне припущення висловлюють і французькі ЗМІ. На їхню думку, грабіжники діяли як аматори, адже під час втечі вони залишили найцінніші коштовності — корону імператриці Євгенії виготовлену з золота, смарагдів та діамантів, а також інструменти, рукавичку та інші предмети на місці злочину, і не змогли підпалити вантажівку перед втечею.

Нагадаємо, 25 жовтня французькі правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у пограбуванні Лувру.

30 жовтня прокурорка Парижа Лор Бекюо повідомила про затримання ще п'ятьох людей, яких підозрюють у причетності до пограбування. Двоє з них частково визнали свою участь у злочині, їм вручили офіційні обвинувачення у "крадіжці, скоєній організованою групою, та участі у злочинному угрупованні".

2 листопада у справі про пограбування коштовностей з Лувру з'явилися двоє нових підозрюваних — 37-річний чоловік та 38-річна жінка. Таким чином, загальна кількість офіційних підозрюваних у справі зросла до чотирьох.

Пограбування в Луврі: що відомо

Вранці 19 жовтня в паризькому Луврі сталося пограбування. Викрали дев'ять коштовностей із колекції Наполеона. За даними французької газети Le Parisien, викрадачі проникли у будівлю з фасаду, що виходить на річку Сену, де наразі тривають будівельні роботи. Вони скористалися вантажним ліфтом, щоб отримати прямий доступ до цільової кімнати в галереї Аполлона.

Двоє грабіжників, поки третій стояв на варті, розбили вітрини в галереях Наполеона та Французьких Суверенів, викравши дев'ять предметів із колекції коштовностей імператорської родини. Серед них — діадема, яку носили королеви Марія-Амелія та Гортензія; смарагдове намисто імператриці Марії-Луїзи; діадема, що колись належала імператриці Євгенії тощо. Остання, за даними слідства, прикрашена майже двома тисячами діамантів.

Корону імператриці Євгенії слідчим вдалося знайти: злодії впустили її під час втечі. Місцеперебування решти предметів невідоме.

22 жовтня через три дні після масштабного пограбування Лувр відновив роботу. Наразі лунають заклики щодо відставки голови служби безпеки Лувру Домініка Буффена через прогалини в системі охорони.

Поліція розшукує злочинців, які пограбували Лувр усього за 240 секунд (менш як чотири хвилини - ред.). Зокрема, фахівці з безпеки розглядають три основні версії:

пограбування на замовлення;

професійна операція з використанням слабких місць у системі охорони;

можлива участь іноземної держави, яка прагнула принизити Францію. Цей варіант вважають малоймовірним, але розслідування триває за всіма напрямами.

Директорка музею Лоранс де Кар закликала відкрити постійний відділок поліції безпосередньо в Луврі. Цю пропозицію вона аргументує тим, що це може запобігти нападам і гарантувати безпеку відвідувачів та колекцій.