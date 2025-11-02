У справі про пограбування коштовностей з Лувру вартістю 102 мільйони доларів з'явилися двоє нових обвинувачених — 37-річний чоловік та 38-річна жінка. Таким чином, загальна кількість офіційних підозрюваних у справі зросла до чотирьох.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на прокуратуру Парижа.

1 листопада столична прокуратура повідомила, що 37-річному чоловікові, який вже був відомий поліції за попередні крадіжки, висунули звинувачення в організованій крадіжці та злочинній змові. 38-річній жінці — за співучасть.

За даними прокурора, обох нових підозрюваних доставили до слідчих суддів, вони залишаються під вартою, проте заперечують свою причетність до пограбування. Трьох інших підозрюваних, яких заарештували 29 жовтня разом із цією парою, звільнили без пред'явлення звинувачень.

Раніше прокуратура повідомляла про двох перших підозрюваних, які "частково визнали" свою причетність. Серед них 34-річний алжирець, затриманий при спробі сісти на рейс до Алжиру, та 39-річний чоловік, який вже перебував під судовим наглядом у справі про крадіжку.

Пограбування сталося два тижні тому. Двоє злодіїв у капюшонах скористалися вантажним ліфтом, щоб дістатися до вікна на другому поверсі музею, розбили вітрини з коштовностями за допомогою електроінструментів і втекли на скутерах, якими керували спільники. Цей інцидент виявив серйозні недоліки в системі безпеки Лувру.

Розслідування справи триває. Наразі жодних слідів викрадених коштовностей не знайшли.

Пограбування в Луврі: що відомо

Вранці 19 жовтня в паризькому Луврі сталося пограбування. Викрали дев'ять коштовностей із колекції Наполеона. За даними французької газети Le Parisien, викрадачі проникли у будівлю з фасаду, що виходить на річку Сену, де наразі тривають будівельні роботи. Вони скористалися вантажним ліфтом, щоб отримати прямий доступ до цільової кімнати в галереї Аполлона.

Двоє грабіжників, поки третій стояв на варті, розбили вітрини в галереях Наполеона та Французьких Суверенів, викравши дев'ять предметів із колекції коштовностей імператорської родини. Серед них — діадема, яку носили королеви Марія-Амелія та Гортензія; смарагдове намисто імператриці Марії-Луїзи; діадема, що колись належала імператриці Євгенії тощо. Остання, за даними слідства, прикрашена майже двома тисячами діамантів.

Корону імператриці Євгенії слідчим вдалося знайти: злодії впустили її під час втечі. Місцеперебування решти предметів невідоме.

22 жовтня через три дні після масштабного пограбування Лувр відновив роботу.

Поліція розшукує злочинців, які пограбували Лувр усього за 240 секунд (менш як чотири хвилини - ред.). Зокрема, фахівці з безпеки розглядають три основні версії:

пограбування на замовлення;

професійна операція з використанням слабких місць у системі охорони;

можлива участь іноземної держави, яка прагнула принизити Францію. Цей варіант вважають малоймовірним, але розслідування триває за всіма напрямами.

Після пограбування Лувр зачинявся та відновили роботу через три дні. Наразі лунають заклики щодо відставки голови служби безпеки Лувру Домініка Буффена через прогалини в системі охорони.

Директорка музею Лоранс де Кар закликала відкрити постійний відділок поліції безпосередньо в Луврі. Цю пропозицію вона аргументує тим, що це може запобігти нападам і гарантувати безпеку відвідувачів та колекцій.