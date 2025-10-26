Грабіжникам у Луврі допомагав охоронець музею — The Telegraph

Французькі слідчі підозрюють, що грабіжникам перед пограбуванням Лувру надали конфіденційну внутрішню інформацію про систему безпеки у відомому музеї.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на джерела, близькі до розслідування

Згідно з результатами цифрових судово-медичних експертиз, докази свідчать про те, що співробітник служби безпеки музею контактував перед пограбуванням з особами, яких вважають грабіжниками.

Вважається, що банда перед рейдом отримала конфіденційну внутрішню інформацію про систему безпеки музею.

"Є цифрові докази судово-медичної експертизи, які свідчать про співпрацю між одним з охоронців музею та злодіями", — сказало джерело.

25 жовтня у Франції правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у причетності до нещодавнього пограбування паризького музею Лувр.

Що відомо про пограбування в Луврі

Вранці 19 жовтня в паризькому Луврі сталося пограбування, внаслідок якого викрадені дев'ять коштовностей з колекції Наполеона.

За даними французької газети Le Parisien, викрадачі проникли до будівлі з фасаду, що виходить на річку Сену, де наразі тривають будівельні роботи. Вони скористалися вантажним ліфтом, щоб отримати прямий доступ до цільової кімнати в галереї Аполлона.

Двоє грабіжників, поки третій стояв на варті, розбили вітрини в галереях Наполеона та Французьких Суверенів, викравши дев'ять предметів з колекції коштовностей імператорської родини. Серед них — діадема, яку носили королеви Марія-Амелія та Гортензія; смарагдове намисто імператриці Марії-Луїзи; діадема, що колись належала імператриці Євгенії тощо. Остання, за даними слідства, прикрашена майже двома тисячами діамантів.

Одну з викрадених речей, корону імператриці Євгенії, слідчим вдалося знайти: злодії впустили її під час втечі. Місцеперебування решти предметів невідоме. Наразі сума збитків оцінюється у 88 мільйонів євро.

22 жовтня через три дні після масштабного пограбування Лувр відновив роботу.

Наразі поліція продовжує пошуки злочинців, які пограбували Лувр усього за 240 секунд (менш як чотири хвилини). Зокрема, фахівці з безпеки розглядають три основні версії: