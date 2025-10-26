У Франції затримали двох підозрюваних у пограбуванні Лувру: що відомо

У Франції 25 жовтня правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у причетності до нещодавнього пограбування паризького музею Лувр.

Про це в соцмережі Х повідомив Офіс державної прокуратури Парижа.

За даними відомства, одного із чоловіків правоохоронці затримали в аеропорту Руассі, коли той намагався покинути країну.

"Я рішуче засуджую передчасне розголошення цієї інформації поінформованими особами без урахування потреб розслідування. Такі дії можуть лише зашкодити роботі близько сотні слідчих, які займаються пошуком викрадених коштовностей та причетних до злочину", — заявила прокурорка Парижу Лора Беккуо.

Деталі про затриманих і перебіг розслідування наразі не розголошуються. Однак, у прокуратурі зазначили, що повідомлять нову інформацію після завершення періоду утримання підозрюваних під вартою.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс привітав затримання підозрюваних у пограбуванні Лувру, подякувавши слідчим за їхню "невтомну роботу".

"Розслідування має тривати з дотриманням таємниці слідства під керівництвом міжрегіональної спеціалізованої прокуратури Парижа", — написав Нуньєс.

Новина доповнюється...