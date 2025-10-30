Прокурорка Парижа Лор Бекюо повідомила про затримання ще п'ятьох людей, яких підозрюють у причетності до пограбування Лувру, яке сталось 19 жовтня.

Про це вона розповіла в ефірі RTL.

За її словами, підозрюваних затримали 29 жовтня у різних місцях, у тому числі в межах Парижа та в Обервільє, департамент Сена-Сен-Дені. Один із затриманих безпосередньо цікавив слідство у справі пограбування музею.

"Його причетність до пограбування, за нашою оцінкою, підтверджує аналіз ДНК", — сказала Бекюо.

Прокурорка розраховує, що інші четверо затриманих на допитах можуть дати свідчення про подробиці підготовки та скоєння злочину.

25 жовтня французькі правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у пограбуванні Лувру.

Що відомо про пограбування в Луврі

Вранці 19 жовтня в паризькому Луврі сталося пограбування. Викрали дев'ять коштовностей із колекції Наполеона.

За даними французької газети Le Parisien, викрадачі проникли у будівлю з фасаду, що виходить на річку Сену, де наразі тривають будівельні роботи. Вони скористалися вантажним ліфтом, щоб отримати прямий доступ до цільової кімнати в галереї Аполлона.

Двоє грабіжників, поки третій стояв на варті, розбили вітрини в галереях Наполеона та Французьких Суверенів, викравши дев'ять предметів із колекції коштовностей імператорської родини. Серед них — діадема, яку носили королеви Марія-Амелія та Гортензія; смарагдове намисто імператриці Марії-Луїзи; діадема, що колись належала імператриці Євгенії тощо. Остання, за даними слідства, прикрашена майже двома тисячами діамантів.

Одну з викрадених речей, корону імператриці Євгенії, слідчим вдалося знайти: злодії впустили її під час втечі. Місцеперебування решти предметів невідоме. Наразі сума збитків оцінюється у 88 мільйонів євро.

22 жовтня через три дні після масштабного пограбування Лувр відновив роботу.

Поліція розшукує злочинців, які пограбували Лувр усього за 240 секунд (менш як чотири хвилини, - ред.). Зокрема, фахівці з безпеки розглядають три основні версії: