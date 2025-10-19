У Парижі пограбували Лувр: музей тимчасово закрили

Вранці 19 жовтня в паризькому Луврі сталося пограбування, внаслідок якого викрадені дев'ять коштовностей з колекції Наполеона. Всесвітньо відомий музей оголосив про закриття на весь день.

Про це повідомила міністерка культури Франції Рашида Даті на платформі Х та газета газети Le Parisien.

У неділю, 19 жовтня, міністерка культури Франції Рашида Даті повідомила про пограбування в Луврі, яке сталося вранці під час відкриття музею.

У зв'язку з інцидентом адміністрація Лувру оголосила про закриття "з виняткових причин" на весь день. Повідомлень про постраждалих немає, на місці триває розслідування. Деталей там не уточнили.

За даними французької газети Le Parisien, викрадачі проникли до будівлі з фасаду, що виходить на річку Сену, де наразі тривають будівельні роботи. Вони скористалися вантажним ліфтом, щоб отримати прямий доступ до цільової кімнати в галереї Аполлона.

Розбивши вітрини, грабіжники викрали "дев'ять предметів з колекції ювелірних виробів Наполеона та імператриці". Паризька поліція підтвердила факт проникнення до музею одного або кількох зловмисників, проте не надала деталей щодо викрадених творів мистецтва.