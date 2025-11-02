Британського експринца Ендрю позбавлять звання віцеадмірала на прохання короля

Уряд Великої Британії на прохання короля Чарльза III працює над позбавленням експринца Ендрю Маунтбеттен-Віндзора звання віцеадмірала — останнього почесного військового звання. Брата короля звинувачували у зв’язках зі скандальним американським фінансистом Джеффрі Епштейном.

Про це заявив міністр оборони Джон Гілі, передає BBC.

Як зазначається, Ендрю Маунтбеттен-Віндзор зберіг звання віцеадмірала Королівського флоту після того, як у 2022 році відмовився від інших військових посад.

Гілі заявив, що король Чарльз III "висловив таке бажання" щодо позбавлення експринца останнього почесного військового звання.

"Це правильний крок, це крок, який, за словами короля, ми повинні зробити, і ми зараз над цим працюємо", – заявив він.

Королівський письменник і журналіст Валентин Лоу заявив, що цей останній крок, позбавлення його останнього військового звання, стане "ударом" для Ендрю.

"Королівська родина, і особливо Ендрю, дуже пишаються цим і рішуче налаштовані зберегти військові звання. Схоже, король має намір забрати у свого брата абсолютно все. Він демонструє безжальність і безсердечність", — сказав він.

Молодший брат короля мав 22-річну кар'єру в Королівському флоті та служив пілотом гелікоптера під час Фолклендської війни. Він також командував судном протимінної боротьби HMS Cottesmore.

30 жовтня Букінгемський палац оголосив, що брат британського монарха Ендрю офіційно позбавлений усіх королівських титулів і має залишити своє помешкання Royal Lodge у Віндзорі.

У чому звинувачували Ендрю

Вірджинія Джуффре стверджує, що принц зґвалтував її у Лондоні, коли їй було 17 років. Також він нібито вступав із нею у сексуальний зв’язок у Нью-Йорку. У матеріалах позовної справи сказано, що принц чинив сексуальні дії без її згоди, знаючи наперед про її вік, а також про те, що Джуффре "була жертвою торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації".

Серед тих, хто схиляв її до сексу, Джуффре називає фінансиста Джеффрі Епштейна і його подругу та помічницю Ґілейн Максвел. За словами Джуффре, йдеться про два епізоди – у Нью-Йорку та на особистому острові Епштейна, що входить до складу Віргінських островів. Вона стверджує, що фінансист прямо чи опосередковано погрожував їй, і вона була змушена виконувати його накази, оскільки боялася покарання чи смерті.

Після того як адвокатам Ендрю не вдалося переконати американський суд у Нью-Йорку відмовитися від розгляду цивільного позову Джуффре, Ендрю позбавили королівського патронажу та військових звань і нагород. Британський принц пізніше клопотав, щоб його справу розглядав суд присяжних. Зрештою Ендрю домовився в позасудовому порядку про врегулювання позову Джуффре і не постав перед судом.

Справа Джеффрі Епштейна

Джеффрі Епштейн мав тісні контакти з представниками вищих кіл американської політики та шоубізнесу. Мільярдера роками підозрювали в секс-торгівлі неповнолітніми, але йому роками вдавалось уникати обвинувачень.

У липні 2019 року слідство у справі Епштейна відновили, і 6 липня його затримали правоохоронні органи штату Нью-Йорк. Фінансисту висунули звинувачення в сексуальному насильстві та залученні неповнолітніх у проституцію. Того ж року принц Ендрю тимчасово склав свої повноваження в королівській родині й перестав з'являтися на публіці.

10 серпня 2019 року Епштейн був знайдений мертвим у своїй камері. Офіційною причиною його смерті вважається самогубство. Двоє співробітників тюремного бюро, які мали охороняти Епштейна в ніч, коли той наклав на себе руки, зізналися, що спали та переглядали Інтернет під час своєї зміни, хоча мали перевіряти камеру фінансиста кожні 30 хвилин. Вони визнали, що дали неправдиві свідчення, та уклали угоду з прокурорами.

Подруга та помічниця Епштейна Ґілейн Максвел була арештована улітку 2020 року. За версією слідства, Максвел була пособницею Епштейна: вона шукала дівчат молодше 18 років, втиралася до них в довіру і схиляла до сексуальних контактів із фінансистом. 29 грудня 2021 року суд у Нью-Йорку визнав Ґілейн Максвел винною у допомозі фінансисту Джеффрі Епштейну здійснювати сексуальне насильство над неповнолітніми дівчатами.