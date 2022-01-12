Адвокатам сина британської королеви принца Ендрю не вдалося переконати американський суд у Нью-Йорку відмовитися від розгляду цивільного позову Вірджинії Джуффе. Принцу доведеться відповідати на звинувачення у сексуальному насильстві щодо Джуффе.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Адвокати принца наполягали на тому, що через угоду Вірджинії Джуффе з Джефрі Епштейном у 2009 році позов проти принца не може бути розглянутий в суді. Проте, суд вирішив, що справу буде розглянуто.

В угоді між Джуффе та Епштейном ідеться, що Джуффе відмовлялася від судових позовів проти Епштейна та інших потенційних відповідачів з якими був пов'язаний Епштейн в обмін на 500 тисяч доларів.

Сам принц Ендрю всіляко відкидає обвинувачення Джуффе та заперечує свою причетність до сексуального насильства. При цьому він не може пояснити походження фотографії, де він зображений разом з Вірджинією Джуффе та Гілейн Максвел.

Позов проти принца Ендрю

Вірджинія Джуффе стверджує, що принц зґвалтував її у Лондоні, коли їй було 17 років. Також він нібито вступав із нею у сексуальний зв’язок у Нью-Йорку.

У матеріалах позовної справи сказано, що принц чинив сексуальні дії без її згоди, знаючи наперед про її вік, а також про те, що Джуффре "була жертвою торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації".

Як зазначає Associated Press, жінка заявила, що хоче притягнути Ендрю до відповідальності "за те, що він із нею зробив".

"Сильні і багаті не звільняються від відповідальності за свої дії. Я сподіваюся, що інші жертви побачать, що можна не жити в тиші й страху, а повернути собі життя, висловившись відкрито і вимагаючи справедливості", – наголосила Джуффре.

Серед тих, хто схиляв її до сексу, Джуффе називає фінансиста Джеффрі Епштейна і його подругу та помічницю Гілейн Максвелл. За словами Джуффре, йдеться про два епізоди – у Нью-Йорку та на особистому острові Епштейна, що входить до складу Віргінських островів. Вона стверджує, що фінансист прямо чи опосередковано погрожував їй, і вона була змушена виконувати його накази, оскільки боялася покарання чи смерті.

Ці звинувачення не перші

У 2015 році Вірджинія Робертс звинуватила принца Ендрю в тому, що у 2001 році, коли їй було 17 років, герцог Йоркський, який товаришував із Джеффрі Епштейном, був серед кількох чоловіків, з якими її примушували займатися сексом.

Справа Джеффрі Епштейна

У липні 2019 року мільярдер Епштейн був затриманий правоохоронними органами штату Нью-Йорк. Фінансисту висунули звинувачення в сексуальному насильстві та залученні неповнолітніх у проституцію. Того ж року принц Ендрю тимчасово склав свої повноваження в королівській родині й перестав з'являтися на публіці.

Джеффрі Епштейн мав тісні контакти з представниками вищих кіл американської політики та шоу-бізнесу. Наприклад, у 2002 році Епштейн возив колишнього президента США Білла Клінтона, а також акторів Кевіна Спейсі та Кріса Такера на африканський континент приватним літаком. Епштейн мав добрі стосунки з колишнім (а на момент подій – чинним) президентом США Дональдом Трампом.

Сам Дональд Трамп розповідав про Епштейна наступне: "Я знаю Джеффа вже 15 років. Надзвичайний хлопець... З ним дуже весело проводити час. Навіть кажуть, що він любить гарних жінок так, як їх люблю я, і багато з них є молодими".

Попри звернення до поліції жінок, Епштейну роками вдавалось уникати обвинувачень: уперше звинувачення прозвучали у 2005 році: батьки 14-річної дівчини заявили поліції Флориди, що Епштейн здійснював розпусні дії з їх дочкою у своєму будинку в Палм-Біч. Згодом поліція отримала свідчення близько 50 дівчат. Звинувачення могли призвести до довічного ув'язнення, але у результаті угоди зі слідством, за умовами якої він визнав свою провину в менш тяжкому злочині, Епштейн отримав півтора року в'язниці.

У 2019 слідство у справі Епштейна відновили, і 6 липня його заарештували. У його маєтку, де, як припускала поліція, базувалася мережа з торгівлі неповнолітніми секс-рабинями, провели обшуки.

Епштейн не визнав себе винним, суд мав відбутися не раніше літа 2020 року.

10 серпня 2019 року Епштейн був знайдений мертвим у своїй камері. Офіційною причиною його смерті вважається самогубство.

Двоє співробітників тюремного бюро, які мали охороняти Епштейна в ніч, коли той наклав на себе руки, зізналися, що спали та переглядали Інтернет під час своєї зміни, хоча мали перевіряти камеру фінансиста кожні 30 хвилин. Вони визнали, що дали неправдиві свідчення, та уклали угоду з прокурорами.

Подруга та помічниця Епштейна Гілейн Максвел була арештована улітку 2020 року. За версією слідства, Максвелл була пособницею Епштейна: вона шукала дівчаток молодше 18 років, втиралася до них в довіру і схиляла до сексуальних контактів з фінансистом. 29 грудня 2020 року суд у Нью-Йорку визнав Гілейн Максвел винною у допомозі фінансисту Джеффрі Епштейну здійснювати сексуальне насильство над неповнолітніми дівчатами.

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