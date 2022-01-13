Британського принца Ендрю, якого американка Вірджинія Джуффре звинуватила у зґвалтуванні, позбавили королівського патронажу та військових звань і нагород. Крім того, він і далі не братиме участь у заходах від імені британської королівської сім'ї.

Про це повідомив Букінгемський палац.

Заява стала першою офіційною реакцією британського монаршого дому на повідомлення, що адвокатам Ендрю не вдалося переконати американський суд у Нью-Йорку відмовитися від розгляду цивільного позову Джуффе.

На практиці рішення Букінгемського палацу означає, що Ендрю не матиме права називати себе "Його Королівська Високість", а також позбудеться почесних військових нагород. Крім того, у судовому позові з Джуффре Ендрю виступатиме як "приватна особа", а не представник королівської родини.

Перед тим адвокат Джуффре Девід Боєс в інтерв'ю BBC заявив, що жінка навряд чи вдовольниться лише грошовою компенсацією.

Позов проти принца Ендрю

Вірджинія Джуффе стверджує, що принц зґвалтував її у Лондоні, коли їй було 17 років. Також він нібито вступав із нею у сексуальний зв’язок у Нью-Йорку. При цьому, за словами жінки, Ендрю знав, що вона "була жертвою торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації".

"Сильні і багаті не звільняються від відповідальності за свої дії. Я сподіваюся, що інші жертви побачать, що можна не жити в тиші й страху, а повернути собі життя, висловившись відкрито і вимагаючи справедливості", – наголосила Джуффре.

Серед тих, хто схиляв її до сексу, Джуффе називає фінансиста Джеффрі Епштейна і його подругу та помічницю Гілейн Максвелл. За словами Джуффре, йдеться про два епізоди – у Нью-Йорку та на особистому острові Епштейна, що входить до складу Віргінських островів. Вона стверджує, що фінансист прямо чи опосередковано погрожував їй, і вона була змушена виконувати його накази, оскільки боялася покарання чи смерті.

Принц Ендрю, Вірджинія Джуффре (Робертс) і Гілейн Максвелл, 2001 рік. Фото: REX/SHUTTERSTOCK Принца Ендрю і Вірджинія Джуффре (раніше Робертс), фото 2001 року

Справа Джеффрі Епштейна

У липні 2019 року мільярдер Епштейн був затриманий правоохоронними органами штату Нью-Йорк. Фінансисту висунули звинувачення в сексуальному насильстві та залученні неповнолітніх у проституцію. Того ж року принц Ендрю тимчасово склав свої повноваження в королівській родині й перестав з'являтися на публіці.

Джеффрі Епштейн мав тісні контакти з представниками вищих кіл американської політики та шоу-бізнесу. Наприклад, у 2002 році Епштейн возив колишнього президента США Білла Клінтона, а також акторів Кевіна Спейсі та Кріса Такера на африканський континент приватним літаком. Епштейн мав добрі стосунки з колишнім (а на момент подій – чинним) президентом США Дональдом Трампом.

Сам Дональд Трамп розповідав про Епштейна наступне: "Я знаю Джеффа вже 15 років. Надзвичайний хлопець... З ним дуже весело проводити час. Навіть кажуть, що він любить гарних жінок так, як їх люблю я, і багато з них є молодими".

Попри звернення до поліції жінок, Епштейну роками вдавалось уникати обвинувачень. Ще у 2005 році батьки 14-річної дівчини заявили поліції Флориди, що Епштейн здійснював розпусні дії з їх дочкою у своєму будинку в Палм-Біч. Згодом поліція отримала свідчення близько 50 дівчат. У результаті угоди зі слідством, за умовами якої він визнав свою провину в менш тяжкому злочині, Епштейн уникнув довічного ув'язнення й отримав півтора року в'язниці.

У 2019 році слідство у справі Епштейна відновили, і 6 липня його заарештували. У його маєтку, де, як припускала поліція, базувалася мережа з торгівлі неповнолітніми секс-рабинями, здійснили обшуки. Епштейн не визнав себе винним, суд мав відбутися не раніше літа 2020 року.

10 серпня 2019 року Епштейн був знайдений мертвим у своїй камері. Офіційною причиною його смерті вважається самогубство. Двоє співробітників тюремного бюро, які мали охороняти Епштейна в ніч, коли той наклав на себе руки, зізналися, що спали та переглядали Інтернет під час своєї зміни, хоча мали перевіряти камеру фінансиста кожні 30 хвилин. Вони визнали, що дали неправдиві свідчення, та уклали угоду з прокурорами.

Подруга та помічниця Епштейна Гілейн Максвел була арештована улітку 2020 року. За версією слідства, Максвелл була пособницею Епштейна: вона шукала дівчаток молодше 18 років, втиралася до них в довіру і схиляла до сексуальних контактів з фінансистом. 29 грудня 2021 року суд у Нью-Йорку визнав Гілейн Максвел винною у допомозі фінансисту Джеффрі Епштейну здійснювати сексуальне насильство над неповнолітніми дівчатами.

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