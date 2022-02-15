Британський принц Ендрю домовився в позасудовому порядку про врегулювання позову американки Вірджинії Джуффре, яка звинувачувала його у зґвалтуванні в 17-річному віці. Джуффре познайомилася з Ендрю через покійного мільярдера Джеффрі Епштейна, якого звинувачували в секс-торгівлі.

Про це повідомляє The New York Times.

Про позасудове врегулювання позову стало відомо 15 лютого з документів, поданих до суду в Нью-Йорку. Сума, яку британський принц виплатить Джуффре, не розголошується. Крім того, Ендрю "має намір зробити щедру пожертву благодійній організації Джуффре, яка підтримує права жертв (секс-торгівлі — ред.)".

Крім того, у заяві, прикріпленій до угоди про врегулювання позову, британський принц заявив, що шкодує про свої зв’язки з Джеффрі Епштейном і "високо оцінює сміливість Джуффре та інших жертв (Епштейна — ред.), які вирішили постояти за себе та інших".

У чому звинувачували Ендрю

Вірджинія Джуффе стверджує, що принц зґвалтував її у Лондоні, коли їй було 17 років. Також він нібито вступав із нею у сексуальний зв’язок у Нью-Йорку. У матеріалах позовної справи сказано, що принц чинив сексуальні дії без її згоди, знаючи наперед про її вік, а також про те, що Джуффре "була жертвою торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації".

Серед тих, хто схиляв її до сексу, Джуффе називає фінансиста Джеффрі Епштейна і його подругу та помічницю Гілейн Максвелл. За словами Джуффре, йдеться про два епізоди – у Нью-Йорку та на особистому острові Епштейна, що входить до складу Віргінських островів. Вона стверджує, що фінансист прямо чи опосередковано погрожував їй, і вона була змушена виконувати його накази, оскільки боялася покарання чи смерті.

Після того, як адвокатам Ендрю не вдалося переконати американський суд у Нью-Йорку відмовитися від розгляду цивільного позову Джуффе, Ендрю позбавили королівського патронажу та військових звань і нагород. Британський принц пізніше клопотав, щоб його справу розглядав суд присяжних.

Справа Джеффрі Епштейна

Джеффрі Епштейн мав тісні контакти з представниками вищих кіл американської політики та шоу-бізнесу. Мільярдера роками підозрювали в секс-торгівлі неповнолітніми, але йому роками вдавалось уникати обвинувачень.

У липні 2019 року слідство у справі Епштейна відновили, і 6 липня його затримали правоохоронні органи штату Нью-Йорк. Фінансисту висунули звинувачення в сексуальному насильстві та залученні неповнолітніх у проституцію. Того ж року принц Ендрю тимчасово склав свої повноваження в королівській родині й перестав з'являтися на публіці.

10 серпня 2019 року Епштейн був знайдений мертвим у своїй камері. Офіційною причиною його смерті вважається самогубство. Двоє співробітників тюремного бюро, які мали охороняти Епштейна в ніч, коли той наклав на себе руки, зізналися, що спали та переглядали Інтернет під час своєї зміни, хоча мали перевіряти камеру фінансиста кожні 30 хвилин. Вони визнали, що дали неправдиві свідчення, та уклали угоду з прокурорами.

Подруга та помічниця Епштейна Гілейн Максвел була арештована улітку 2020 року. За версією слідства, Максвелл була пособницею Епштейна: вона шукала дівчаток молодше 18 років, втиралася до них в довіру і схиляла до сексуальних контактів з фінансистом. 29 грудня 2021 року суд у Нью-Йорку визнав Гілейн Максвел винною у допомозі фінансисту Джеффрі Епштейну здійснювати сексуальне насильство над неповнолітніми дівчатами.

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