Король Чарльз позбавив принца Ендрю всіх титулів і виселив із Роял Лодж

Букінгемський палац оголосив, що брат британського монарха, принц Ендрю, офіційно позбавлений усіх королівських титулів і має залишити своє помешкання Royal Lodge у Віндзорі.

Про це пише The Guardian.

Відтепер він буде відомий як Ендрю Маунтбаттен-Віндзор. Рішення ухвалено особисто королем Чарльзом III за підтримки принца Вельського. У палаці зазначили, що ці кроки були необхідними, попри те, що Ендрю продовжує заперечувати звинувачення проти нього.

Рішення пов’язане з репутаційними ризиками для монархії через багаторічні скандали довкола дружби Ендрю з покійним сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном і звинуваченнями у зґвалтуванні з боку Вірджинії Джуфре.

У своїх посмертних мемуарах Джуфре, яка наклала на себе руки у квітні, писала, що принц "вважав секс зі мною своїм правом від народження".

Хоча Ендрю заперечував звинувачення, він раніше погодився на позасудове врегулювання з Джуфре, сплативши їй приблизно 12 мільйонів фунтів стерлінгів без визнання провини.

За рішенням короля, Ендрю втратить титули герцога Йоркського, графа Інвернеського та барона Кіллілеа, а також право на звертання Його Королівська Високість. Його буде позбавлено і почесних звань — ордена Підв’язки та Великого хреста Королівського Вікторіанського ордена.

Принц має виселитися з 30-кімнатного Роял Лодж і переїхати до маєтку Сандрінгем у Норфолку, який фінансуватиме король. Його колишня дружина Сара Фергюсон також муситиме залишити помешкання.

Родина Джуфре назвала рішення історичною перемогою.

"Сьогодні звичайна американська дівчина повалила британського принца своєю правдою і мужністю", — йдеться у заяві родини Джуфре.

Це перший випадок у новітній історії Британії, коли члена королівської родини такого рівня офіційно позбавляють усіх титулів і почесних звань.

У чому звинувачували Ендрю

Вірджинія Джуффре стверджує, що принц зґвалтував її у Лондоні, коли їй було 17 років. Також він нібито вступав із нею у сексуальний зв’язок у Нью-Йорку. У матеріалах позовної справи сказано, що принц чинив сексуальні дії без її згоди, знаючи наперед про її вік, а також про те, що Джуффре "була жертвою торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації".

Серед тих, хто схиляв її до сексу, Джуффре називає фінансиста Джеффрі Епштейна і його подругу та помічницю Гілейн Максвелл. За словами Джуффре, йдеться про два епізоди – у Нью-Йорку та на особистому острові Епштейна, що входить до складу Віргінських островів. Вона стверджує, що фінансист прямо чи опосередковано погрожував їй, і вона була змушена виконувати його накази, оскільки боялася покарання чи смерті.

Після того, як адвокатам Ендрю не вдалося переконати американський суд у Нью-Йорку відмовитися від розгляду цивільного позову Джуффре, Ендрю позбавили королівського патронажу та військових звань і нагород. Британський принц пізніше клопотав, щоб його справу розглядав суд присяжних. Зрештою Ендрю домовився в позасудовому порядку про врегулювання позову Джуффре і не постав перед судом.

Справа Джеффрі Епштейна

Джеффрі Епштейн мав тісні контакти з представниками вищих кіл американської політики та шоубізнесу. Мільярдера роками підозрювали в секс-торгівлі неповнолітніми, але йому роками вдавалось уникати обвинувачень.

У липні 2019 року слідство у справі Епштейна відновили, і 6 липня його затримали правоохоронні органи штату Нью-Йорк. Фінансисту висунули звинувачення в сексуальному насильстві та залученні неповнолітніх у проституцію. Того ж року принц Ендрю тимчасово склав свої повноваження в королівській родині й перестав з'являтися на публіці.

10 серпня 2019 року Епштейн був знайдений мертвим у своїй камері. Офіційною причиною його смерті вважається самогубство. Двоє співробітників тюремного бюро, які мали охороняти Епштейна в ніч, коли той наклав на себе руки, зізналися, що спали та переглядали Інтернет під час своєї зміни, хоча мали перевіряти камеру фінансиста кожні 30 хвилин. Вони визнали, що дали неправдиві свідчення, та уклали угоду з прокурорами.

Подруга та помічниця Епштейна Гілейн Максвел була арештована улітку 2020 року. За версією слідства, Максвелл була пособницею Епштейна: вона шукала дівчаток молодше 18 років, втиралася до них в довіру і схиляла до сексуальних контактів з фінансистом. 29 грудня 2021 року суд у Нью-Йорку визнав Гілейн Максвел винною у допомозі фінансисту Джеффрі Епштейну здійснювати сексуальне насильство над неповнолітніми дівчатами.