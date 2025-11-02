У Бельгії заявили, що підозрілі дрони намагалися шпигувати за F-16

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що підозрілі дрони, помічені над бельгійськими військовими базами у вихідні, були призначені для шпигування за винищувачами та боєприпасами.

Про це пише Politico.

Вони (дрони, — ред.) прилітають, щоб шпигувати, щоб побачити, де знаходяться F-16, де знаходяться боєприпаси, та іншу стратегічно важливу інформацію", – сказав Франкен.

Раніше сьогодні він оголосив про початок розслідування після повідомлень про безпілотники, помічені над військовою базою Кляйне-Брогель на півночі Бельгії.

Видання зазначає, що ця військова база має ключове значення для оборони Бельгії. Зараз на ній дислокуються бельгійські винищувачі F-16 американського виробництва, які можуть нести ядерну зброю. Згодом там будуть розміщені винищувачі F-35.

Франкен не став прямо звинувачувати Росію в останніх вторгненнях дронів у Бельгії, але натякнув, що інших очевидних винуватців майже немає.

"Росіяни намагаються робити це в усіх європейських країнах. Чи це зараз росіяни? Я не можу цього стверджувати, але мотиви очевидні, і способи таких дій також дуже чіткі. Війна — це справді війна дронів, і Міноборони справді потрібно до цього підготуватися", – сказав він.

Очікується, що наступного тижня міністр оборони Бельгії представить план вартістю 50 млн євро щодо розгортання національної системи протидії дронам.

29 жовтня вночі на півдні Бельгії над військовою базою у Марш-ан-Фамен вдруге за останні декілька днів помітили невідомі безпілотники. Вперше їх помітили над військовою базою Ельзенборн на сході Бельгії.

З 10 вересня 2025 року РФ порушує повітряний простір країн-членів НАТО. За цей час російські дрони й літаки, а також невідомі БПЛА, регулярно фіксували над територією Польщі, Румунії, Естонії, Данії, Франції, Німеччини.