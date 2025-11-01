Новий уряд Молдови на чолі з прем'єром Мунтяну склав присягу

Новий уряд Молдови на чолі з прем'єр-міністром Александру Мунтяну у суботу, 1 листопада, склав присягу.

Церемонія транслювалась на Facebook-сторінці молдовської президентки Маї Санду.

Урочисті пройшли у будівлі адміністрації голови держави у присутності Санду та спікера парламенту Ігоря Гросу.

Як повідомляє NewsMaker, під час звернення до нового уряду президентка Молдови наголосила, що пріоритетом його робити має бути "розвиток, залучення інвестицій та підвищення конкурентоспроможності економіки".

Крім цього Санду зауважила, що Кабінет міністрів повинен довести до кінця вже розпочаті реформи та програми, які допоможуть Кишиневу на шляху до вступу в Євросоюз

"Нам потрібні сміливі заходи, які забезпечать розвиток економіки... Всі цілі можуть бути досягнуті, тільки якщо ми скористаємося історичним шансом, який надає ЄС", – додала вона.

Президентка Молдови Мая Санду, спікер парламенту Ігор Гросу, новий прем'єр-міністр Александру Мунтяну та членами нового уряду після церемонії складання присяги в Кишиневі, Молдова, 1 листопада 2025 року. REUTERS/Vladislav Culiomza

14 жовтня лідер Гросу підтвердив плани щодо висування на посаду очільника уряду Мунтяну. Той своєю чергою подякував за довіру.

24 жовтня Санду підписала указ про висування його кандидатури на посаду прем'єра.

31 жовтня уряд Мунтяну отримав вотум довіри молдовського парламенту. За його програму та склад проголосували лише депутати від провладної партії "Дія і солідарність" (PAS).

Що відомо про Александру Мунтяну

Як повідомляла молдовська газета Ziarul de Gardă, Мунтяну 61 рік. Він працював у Світовому банку, є одним із засновників Американської торгівельної палати в Молдові та вже понад 30 років очолює Французький альянс в Кишиневі.

Має університетську освіту в галузі фізики, працював в Інституті прикладної фізики Академії наук Молдови, а потім у Технічному університеті Молдови, де також обіймав посаду заступника декана міжнародного факультету.

Видання вказує на резюме, яке Мунтяну склав у 2018 році, коли подав заявку на членство в правлінні Американської торгівельної палати в Києві – презентацію не лише своєї кар’єри, а й причин, чому вважає для себе можливим претендувати на таку посаду в Україні. У цьому документі, написаному англійською мовою, він представився як "американець молдовського походження, який живе в Україні та регіоні 20 років".

Результати парламентських виборів у Молдові 2025 року

Після обробки 100% протоколів перемогу на парламентських виборах здобула провладна проєвропейська партія "Дія і солідарність" (PAS), отримавши 50,20% голосів виборців.

На другому місці опинився опозиційний "Патріотичний виборчий блок", одним із лідерів якого є колишній президент Ігор Додон, який виступає за зближення з Росією. За цей блок проголосували 24,17% виборців.

Також до парламенту проходять:

Блок проєвропейських партій "Альтернатива" — 7,96%;

"Наша партія" Ренато Усатого — 6,20%;

Партія "Демократія вдома" — 5,62%.

13 жовтня стало відомо, що Дорін Речан відмовився від пропозиції знову очолити уряд Молдови та планує скласти депутатський мандат.