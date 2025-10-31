Парламент Молдови обрав нового премʼєра та уряд

У Молдові парламент схвалив склад нового уряду на чолі з премʼєр-міністром Александру Мунтяну. Церемонія складання присяги відбудеться 1 листопада у президентській адміністрації в Кишиневі.

Про це повідомляють Deschide та Reuters.

Уряд Александру Мунтяну складе присягу 1 листопада о 10:00 у резиденції президентки Молдови. У церемонії візьмуть участь президентка країни Мая Санду та голова парламенту Ігор Гросу.

За інформацією видання, новий уряд отримав підтримку 55 депутатів парламенту. Після присяги кабінет міністрів офіційно приступить до виконання своїх обов’язків.

Агентство Reuters повідомляє, що Александру Мунтяну є проєвропейським економістом, який раніше не займав державних посад. До призначення він понад двадцять років працював за кордоном у фінансовому секторі та заснував власну інвестиційну компанію.

Як зазначає Reuters, Мунтяну планує продовжити курс попереднього уряду на зближення з Європейським Союзом і впровадження економічних реформ. Новий прем’єр наголосив, що його пріоритетом буде стабільність, боротьба з корупцією та покращення інвестиційного клімату в країні.

Призначення Мунтяну відбулося після відставки попереднього уряду, який завершив свою роботу на тлі внутрішніх політичних суперечок. Формування нового кабінету міністрів розглядається як спроба зміцнити довіру до проєвропейського курсу Кишинева напередодні подальших переговорів з ЄС.

Що відомо про Мунтяну і який має звʼязок з Україною

61-річний Александру Мунтяну має досвід роботи у Світовому банку, є співзасновником Американської торговельної палати в Молдові та понад 30 років очолює Французький альянс у Кишиневі. За освітою він фізик, викладав у Технічному університеті Молдови та працював в Інституті прикладної фізики Академії наук.

У резюме, яке Мунтяну подав у 2018 році до Американської торговельної палати в Києві, він описав себе як "американця молдовського походження, який понад 20 років живе в Україні". З 2007 року він керував департаментом інвестицій компанії Dragon Capital, а з 2016 року очолює власну фірму 4i Capital Partners, що працює у Східній Європі.

Кандидатуру Мунтяну на посаду прем’єра висунула президентка Мая Санду після перемоги її партії "Дія і солідарність" (PAS) на парламентських виборах. 6 жовтня, після підтвердження результатів Конституційним судом, Санду зателефонувала Мунтяну й запропонувала очолити уряд.

Результати парламентських виборів у Молдові 2025 року

Після обробки 100% протоколів перемогу на парламентських виборах здобула провладна проєвропейська партія "Дія і солідарність" (PAS), отримавши 50,20% голосів виборців.

На другому місці опинився опозиційний "Патріотичний виборчий блок", одним із лідерів якого є колишній президент Ігор Додон, який виступає за зближення з Росією. За цей блок проголосували 24,17% виборців.

Також до парламенту проходять:

Блок проєвропейських партій "Альтернатива" — 7,96%;

"Наша партія" Ренато Усатого — 6,20%;

Партія "Демократія вдома" — 5,62%.

13 жовтня стало відомо, що Дорін Речан відмовився від пропозиції знову очолити уряд Молдови та планує скласти депутатський мандат.