Лукашенко підтвердив розгортання "Орешника" в грудні та пригрозив "ударити"

Білоруський лідер Олександр Лукашенко підтвердив інформацію, що у грудні на бойове чергування поставлять російський ракетний комплекс "Орешник". Він також пригрозив "ударити", "у разі, якщо буде погано".

Про це він заявив під час робочої поїздки до Вітебської області, повідомляє державне агентство БЕЛТА. Лукашенко назвав "Орешник" "страшною зброєю".

"Для чого? Я хочу, щоб вони [опоненти за кордоном] розуміли, що ми можемо бахнуть, якщо буде погано. Ось ми сядемо з Путіним, ухвалимо рішення і бахнемо. Тому не наривайтеся", — сказав він.

Окрім заяв про озброєння, лідер Білорусі також повторив тези російської пропаганди, які Кремль використовує для виправдання повномасштабного вторгнення в Україну. За його словами, причиною війни стало нібито "гноблення" російськомовного населення на Донбасі.

"Адже війна починалася в Україні з цього. На Донбасі гнобили російськомовних, убивали, труїли. Це було на моїх очах", — заявив Лукашенко.

Раніше прессекретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт повідомляла, що у грудні "Орешник" поставлять на бойове чергування в Білорусі.

Удар "Орешником" по Україні

21 листопада 2024 року Росія завдала по Україні удару ракетами різного типу. Повітряні сили заявили про удар міжконтинентальною балістичною ракетою, про таку імовірність повідомив і президент Зеленський.

За словами президента Володимира Зеленського, Путін використовує територію України як полігон, — Росія вже застосовує проти України нові ракети та шукає по світу нову зброю.

21 листопада очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Росія випробувала нову балістичну ракету середньої дальності, яку назвала "Оршеник", вдаривши по Дніпру.

28 листопада він повідомив, що російські Міноборони та Генштаб підбирають цілі для ураження новою балістичною ракетою “Орешник” на території України, це можуть бути "центри ухвалення рішень у Києві".