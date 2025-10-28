Російський ракетний комплекс "Орєшнік" буде поставлено на бойове чергування в Білорусі вже у грудні 2025 року.

Про це у коментарі російському інформагентству ТАСС заявила прессекретарка білоруського лідера Олександра Лукашенка Наталія Ейсмонт.

За її словами, створення умов для розміщення ракетного комплексу у Білорусі вже добігає кінця.

"У грудні поточного року його буде поставлено на бойове чергування, тому будь-які розмови, бути чи не бути "Орєшніку", на цьому вичерпані", — сказала речниця Лукашенка.

У вересні на навчаннях "Запад‑2025" білоруські та російські військові відпрацювали застосування "Орєшніка", безпілотників та сучасних методів ведення бою.

Удар "Орєшніком" по Україні

21 листопада 2024 року Росія завдала по Україні удару ракетами різного типу. Повітряні сили заявили про удар міжконтинентальною балістичною ракетою, про таку імовірність повідомив і президент Зеленський.

За словами президента Володимира Зеленського, Путін використовує територію України як полігон, — Росія вже застосовує проти України нові ракети та шукає по світу нову зброю.

21 листопада очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Росія випробувала нову балістичну ракету середньої дальності, яку назвала "Орєшнік", вдаривши по Дніпру.

28 листопада він повідомив, що російські Міноборони та Генштаб підбирають цілі для ураження новою балістичною ракетою “Орєшнік” на території України, це можуть бути “центри ухвалення рішень у Києві”.