Лідер Білорусі Олександр Лукашенко наказав перевірити бойову готовність Збройних сил країни.

Про це йдеться у повідомленні білоруського Міноборони.

Так, за його дорученням військові проводять "комплекс заходів" із приведення підрозділів до "найвищого ступеня бойової готовності".

Зазначається, що частина підрозділів білоруської армії здійснить висування у "визначені" райони та "виконає завдання", визначені розпорядженням Лукашенка.

У Міноборони РБ додали, що перевірку координує Державний секретаріат Ради безпеки країни.

З 7 по 10 жовтня у Білорусі проходили щорічні навчання з мобілізаційної готовності. Метою таких заходів є "вдосконалення злагодженості дій працівників місцевих органів управління та організацій під час формування територіальних військ та загонів народного ополчення".