РФ вдарила по Слов'янській ТЕС, в Україні будуть цілодобові відключення світла. 1346 день війни

Суспільне
Київ під обстрілом 30 жовтня
Люди ховаються на станції метро під час російської комбінованої атаки на Київ, 30 жовтня 2025. REUTERS/Alina Smutko

31 жовтня — 1345-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час:

У Сумах – влучання у 9-поверхівку та 2-поверховий житловий будинок

У Сумах є влучання у 9-поверхівку та 2-поверховий житловий будинок, повідомили в ОВА.

Двом постраждалим – неповнолітній дівчині та літній жінці надали допомогу на місці.

