31 жовтня — 1345-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Зеленський повідомив, що Росія вдарила по Слов’янській ТЕС на Донеччині — загинули двоє людей, є поранені.
- 31 жовтня по всій Україні будуть цілодобові обмеження електроенергії. Причина — наслідки трьох масованих ракетно-дронових атак Росії цього місяця, повідомили в «Укренерго».
У Сумах – влучання у 9-поверхівку та 2-поверховий житловий будинок
У Сумах є влучання у 9-поверхівку та 2-поверховий житловий будинок, повідомили в ОВА.
Двом постраждалим – неповнолітній дівчині та літній жінці надали допомогу на місці.