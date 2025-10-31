Росія неодноразово атакувала Україну ракетою 9М729 у 2025 році. Розробка цієї ракети спонукала президента США Дональда Трампа вийти з договору про нерозповсюдження ядерної зброї під час свого першого терміну.

Про це повідомляє Reuters. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга частково підтвердив використання Росією ракет 9М729 проти України.

За даними видання, Росія з серпня 23 рази запускала цю ракету по Україні. А також атакувала ракетою 9М729 у 2022 році двічі.

5 жовтня 2025 року Росія атакувала Україну ракетою 9М729. Ракета пролетіла 1200 кілометрів та упала в Україні. Про це Reuters повідомило джерело в Україні.

У США вважають, що ця ракета розрахована на дальність до 2500 кілометрів та може нести ядерну боєголовку. Росія заперечувала, що ця ракета порушує договір про нерозповсюдження ядерної зброї та не може летіти далі 500 кілометрів.

"Використання Росією заборонених у зв'язку з ракетами середньої та середньої дальності ракет 9M729 проти України протягом останніх місяців демонструє неповагу (президента Володимира) Путіна до Сполучених Штатів та дипломатичних зусиль президента Трампа, спрямованих на припинення війни Росії проти України", — прокоментував застосування ракети міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Джерела в Україні також заявили, що Росія стала застосовувати ці ракети проти України з 21 серпня — через тиждень після зустрічі очільника РФ Путіна та президента США Трампа на Алясці.

США вийшли з договору про ліквідацію ракет середньої дальності (РСМД) у 2019 році, який забороняв ракети наземного базування з дальністю 500-5500 км, Росія оголосила мораторій на розгортання ракет середньої дальності. Попри це Росія розгорнула ракети 9М729.

Ракета 9М729 (за класифікацією НАТО — SSC-8) — перспективна російська крилата ракета середньої дальності (2500 км).