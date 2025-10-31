Масована атака РФ по українській енергетиці 30 жовтня призвела до пошкодження підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки та захисту в Україні.

Про це заявили у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

Зазначається, що під час атаки команди Агентства на Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС повідомили, що кожна зі станцій втратила доступ до однієї зі своїх зовнішніх ліній електропередач.

Також через обстріл експерти МАГАТЕ на Хмельницькій АЕС були змушені переховуватися в укритті свого готелю протягом кількох годин.

Крім того, команда Агентства на Рівненській атомній електростанції звітувала, що АЕС зменшила потужність двох зі своїх чотирьох блоків на прохання оператора мережі.

"Загрози для ядерної безпеки залишаються цілком реальними й постійними. Я знову закликаю до максимальної військової стриманості в районах поблизу ядерних об’єктів і до поваги до семи основоположних принципів ядерної безпеки та захисту", — заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі.

31 жовтня очільниця українського Міненерго України Світлана Гринчук під час зустрічі із Ґроссі на полях саміту міністрів енергетики країн G7 у Торонто відзначила МАГАТЕ "за оперативну реакцію" та готовність направити експертну місію на об’єкти, які зазнали прицільних атак РФ останніми днями та мають значний вплив на ядерну безпеку.

"Присутність експертів МАГАТЕ на об’єктах, які грають ключову роль у забезпеченні ядерної та радіаційної безпеки, є надзвичайно важливою саме зараз, коли ворог інтенсифікував обстріли енергетичних об’єктів", — сказала міністерка.

Масований удар РФ по Україні 30 жовтня

У ніч на 30 жовтня Росія здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку по Україні, обстрілявши енергетичні об'єкти. Під ударом опинилися чотири області.

Як повідомляли у Повітряних силах, російські війська запустили по Україні 653 дрони різних типів, а також вдарили 52 ракетами повітряного, наземного та морського базування. У результаті протиповітряного бою українська ППО знешкодила 592 БПЛА та 31 ракету.

Внаслідок ударів було зафіксовано прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БПЛА на 20 локаціях та падіння уламків збитих повітряних цілей на 19 локаціях у різних українських регіонах.