Українські спецслужби знищили ракету "Орешник" на території Росії позаминулого літа.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на брифінгу 31 жовтня, передає кореспондентка Суспільного.

Над цим працювали Служба безпеки України, Головне управління розвідки та інші відомства Сил оборони України. Голова СБУ Малюк уточнив, що ракету "Орешник" вдалося знищити на ракетному військовому полігоні "Капустин Яр".

Росія може виробляти до шести таких ракет на рік.

"Ми бачимо територію. Росіяни хочуть розмістити "Орешник" у Білорусі. Це до 5 тисяч кілометрів роботи й 700 кілометрів мертва зона. Нашим партнерам у Європі слід звернути на це увагу", — сказав президент.

25 російських компаній займаються виробництвом "Орешника". Жодна з цих компаній не перебуває під санкціями, заявив президент.

Російська ракета "Орешник" — середньої дальності. За даними українських військових, має швидкість понад 10 Махів і несе шість боєголовок із суббоєприпасами. У Міністерстві оборони США ракету "Орешник" класифікують як варіант російської ракети РС-26 "Рубеж".

Удар "Орешником" по Україні

21 листопада 2024 року Росія завдала по Україні удару ракетами різного типу. Повітряні сили заявили про удар міжконтинентальною балістичною ракетою, про таку імовірність повідомив і президент Зеленський.

За словами президента Володимира Зеленського, Путін використовує територію України як полігон. Росія застосовує проти України нові ракети та шукає по світу нову зброю.

21 листопада очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Росія випробувала нову балістичну ракету середньої дальності, яку назвала "Орешник", вдаривши по Дніпру.

28 листопада Путін повідомив, що російські Міноборони і генштаб підбирають цілі для ураження новою балістичною ракетою “Орешник” на території України, це можуть бути “центри ухвалення рішень у Києві”.