31 жовтня графіки відключення світла діятимуть цілодобово в усіх регіонах

31 жовтня графіки відключення електроенергії діятимуть по всій Україні з 00:00 по 24:00.

Про це повідомили в Укренерго.

Графіки погодинних відключень застосовуватимуть в обсязі від 0,5 до 3 черг. Максимальний обсяг обмежень – з 16:00 до 18:00.

Також для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності теж з 0:00 по 24:00 31 жовтня.

"Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — зазначили в Укренерго.

Причиною застосування графіків стали російські атаки на енергетичну інфраструктуру України в ніч на 30 жовтня.

У ніч на 30 жовтня Росія здійснила комбінований удар по Україні, застосувавши понад 700 повітряних цілей — дрони та ракети різних типів, зокрема, балістичні. Внаслідок атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру в десяти областях та житлові будинки.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія завдала "підлих ударів" по енергетиці та об'єктах інфраструктури в низці регіонів: на Вінниччині, Київщині, Миколаївщині, Черкащині, Полтавщині, Дніпровщині, Чернігівщині, Сумщині, Івано-Франківщині та Львівщині.

Російські війська вночі атакували теплоелектростанції компанії ДТЕК, розташовані в різних регіонах України. Внаслідок обстрілу значно пошкоджено обладнання ТЕС.