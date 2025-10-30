Мінцифри розробляє в "Дії" екосистему зайнятості: ШІ шукатиме українцям роботу

Міністерство цифрової трансформації планує запустити цифрову екосистему зайнятості "Обрій" на порталі "Дія". З її допомогою можна буде оформити допомогу, зареєструватися безробітним чи підтвердити кваліфікацію, а штучний інтелект згодом шукатиме громадянам роботу.

Про схвалення урядом відповідної постанови написали на сайті Мінцифри.

Пресофіс міністерства повідомив, що над інтеграцією в "Дію" екосистеми "Обрій" працюють команди Міністерства економіки та Державної служби зайнятості. Система має об'єднати державні служби, заклади освіти та місцеву владу. Платформа автоматично перевірятиме дані в Пенсійному фонді, Держцентрі зайнятості та інших реєстрах — обіцяють, що заяви оброблятимуться швидко та прозоро.

Серед майбутніх послуг:

реєстрація статусу безробітного,

оформлення допомоги,

офіційне звільнення на тимчасово окупованих територіях,

отримання гранту на навчання або підтвердження кваліфікації.

У наступних оновленнях система буде використовувати для профорієнтації ШІ — це допоможе їй аналізувати ринок праці, прогнозувати попит на спеціалістів та індивідуально пропонувати професії, курси та вакансії.

Зазначено, що проєкт реалізується без додаткових витрат для держави — у межах наявних бюджетів і міжнародної допомоги.