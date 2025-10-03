"Дія" сповіщатиме про доступ до даних у реєстрах

Українці зможуть отримувати повідомлення у застосунку "Дія" про те, хто і навіщо переглядав їхні дані в державних реєстрах. Дати виходу функції ще не оголосили.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Нова підсистема моніторингу доступу до даних у системі Трембіта зафіксує кожен запит до реєстрів. Користувачі отримуватимуть сповіщення з інформацією: хто робив запит, коли та з якою метою.

Сповіщення не надходитимуть у випадках, пов’язаних із розслідуванням злочинів, контррозвідкою, боротьбою з тероризмом або досудовим розслідуванням.

Подібна послуга вже працює в Естонії (Data Tracker). Українська влада впроваджує цю практику для підвищення прозорості роботи держави та захисту персональних даних відповідно до європейських стандартів.