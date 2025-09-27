Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Мінцифра починає партнерство з компанією ElevenLabs, щоб інтегрувати голосову підтримку штучного інтелекту в українські державні послуги.

Про це він оголосив під час заходу ІТ Арена.

"На ІТ Арена оголосили про початок співпраці з ElevenLabs — світовим лідером у галузі голосових технологій штучного інтелекту. Разом ми вже запустили перший продукт — digital twin. Партнерство з компанією допоможе інтегрувати голосову підтримку в наші цифрові сервіси та зробить їх доступними для кожного українця", — сказав він.

Міністр також розповів головні плани у співпраці з ElevenLabs:

інтегрувати голосовий AI на порталі та в застосунку "Дія" — українці зможуть голосом озвучити запит та отримати послугу;

впровадити інновації в державні освітні застосунки та платформи;

додати голосовий функціонал у внутрішні інструменти Мінцифри — в АІ-асистенти для онбордингу тощо.

"Майбутнє — за агентивними державами. Україна вже рухається до формату, де взаємодія з державою зводиться до одного запиту чи навіть голосового повідомлення", — сказав він.

ElevenLabs — генератор голосу AI, який може створювати мовлення (або голос) із тексту в різних стилях, голосах і мовах. Він пропонує багато голосових інструментів AI, таких як клонування голосу, зміна голосу, дубляж голосу та генератор голосу AI.

Раніше Федоров заявив, що ШІ-консультант у застосунку цифрових держпослуг "Дія" вже обробляє 85% звернень українців, а швидкість відповіді становить до 5 секунд.