"Мрія" стане єдиною освітньою системою від дитсадка до школи – Кабмін оновив постанову
"Мрія" стане єдиною освітньою системою від дитсадка до школи – Кабмін оновив постанову

Юрій Свиридюк
Мрія, Дія
Логотип застосунку "Мрія" від Мінцифри. Мрія

Освітня екосистема "Мрія" розширить свою роботу на дошкільні заклади і супроводжуватиме дитину від дитсадка до закінчення школи. Також у системі планують запустити гейміфікацію та відкриту платформу для контенту.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Зазначається, що уряд оновив постанову про роботу освітньої екосистеми "Мрія". Серед ключових змін:

  1. "Мрія Дошкілля": екосистема стане доступною для дитячих садків. Вихователі отримають інструменти для обліку відвідування, занять, харчування та сну дітей. Батьки матимуть доступ до інформації про навчання, дозвілля та успіхи дитини.
  2. Гейміфікація: бізнес отримає можливість підтримувати розвиток дітей через "Мрію", надаючи бонуси чи заохочення.
  3. Відкрита платформа: вчителі та компанії зможуть публікувати власні освітні матеріали (курси, відео) у "Мрії" без бюрократії. Держава контролюватиме якість контенту.

У Мінцифри нагадали, що "Мрія" є державною безоплатною освітньою екосистемою для учнів, батьків і вчителів.

