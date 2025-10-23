Освітня екосистема "Мрія" розширить свою роботу на дошкільні заклади і супроводжуватиме дитину від дитсадка до закінчення школи. Також у системі планують запустити гейміфікацію та відкриту платформу для контенту.
Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.
Зазначається, що уряд оновив постанову про роботу освітньої екосистеми "Мрія". Серед ключових змін:
- "Мрія Дошкілля": екосистема стане доступною для дитячих садків. Вихователі отримають інструменти для обліку відвідування, занять, харчування та сну дітей. Батьки матимуть доступ до інформації про навчання, дозвілля та успіхи дитини.
- Гейміфікація: бізнес отримає можливість підтримувати розвиток дітей через "Мрію", надаючи бонуси чи заохочення.
- Відкрита платформа: вчителі та компанії зможуть публікувати власні освітні матеріали (курси, відео) у "Мрії" без бюрократії. Держава контролюватиме якість контенту.
У Мінцифри нагадали, що "Мрія" є державною безоплатною освітньою екосистемою для учнів, батьків і вчителів.