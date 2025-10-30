Компанію-організатора азартних ігор "Гориллабет" (Gorilla) оштрафували на 400 тисяч гривень за порушення вимог законодавства щодо надання інформації держагентству PlayCity, що регулює гральний бізнес в Україні.
Про це повідомила пресслужба PlayCity.
Там зазначили, що у жовтні "Гориллабет" несвоєчасно надала відповідь на запит регулятора. Закон вимагає відповідати протягом 5 днів, а також забезпечувати отримання кореспонденції за вказаними в ліцензії адресами.
"Причиною порушення стала технічна недбалість — організатор тимчасово втратив доступ до поштового сервісу через несплату та відсутність синхронізації після відновлення", — йдеться у повідомленні.
За порушення щодо відповіді на запит передбачений єдиний вид санкції — штраф у розмірі 400 тисяч гривень, який компанія одразу добровільно сплатила.
Ліквідація КРАІЛ та створення PlayCity
4 грудня 2024 року Верховна рада ухвалила закон №9256д про посилення контролю на гральному ринку, який, зокрема, передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).
4 січня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав цей закон.
21 березня уряд створив державне агентство PlayCity на заміну КРАІЛ, яке контролюватиме Мінцифра.
25 березня Кабмін ухвалив рішення про ліквідацію КРАІЛ, а її повноваження передав PlayCity, яке очолив Геннадій Новіков. До цього він обіймав посаду заступника керівника апарату КРАІЛ.
Як стверджують у Мінцифри, на попередній посаді Новіков налагодив процес блокування нелегальних онлайн-казино. Лише за 2024 рік заблокували понад 4 500 таких сайтів. Також він сприяв проведенню перевірок організаторів азартних ігор на дотримання законодавства, у результаті чого зібрано майже 18 млн грн штрафів.
2 червня PlayCity офіційно розпочало свою роботу.