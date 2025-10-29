Президент США Дональд Трамп заявив, що не зустрічатиметься з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином під час свого азійського турне, хоча раніше припускав можливість такої зустрічі.

Про це пише Bloomberg.

За словами Трампа, зустріч не відбудеться через насичений графік лідерів.

"Ми дійсно не змогли узгодити час. Завтра до нас приїжджає президент Сі, і це, очевидно, дуже важливо для всього світу, для всіх нас", — зазначив президент США.

Водночас Трамп не заперечив можливості, що переговори з Кім Чен Ином можуть відбутися пізніше. На борту Air Force One під час спілкування з журналістами він заявив, що сподівається зустрітися з лідером Північної Кореї "у недалекому майбутньому" і вважає, що той також зацікавлений у діалозі.

Дональд Трамп також додав, що хоча вважає графік Кіма "дуже щільним", вони з ним "дуже добре розуміють один одного".

Президент Південної Кореї Лі Дже Мьон привітав готовність президента США до саміту з північнокорейським лідером та висловив сподівання, що Кім Чен Ин "побачить ваші щирі наміри".

Своєю чергою, лідер Північної Кореї заявив про готовність повернутися до переговорів зі США, за умови, що Вашингтон відмовиться від вимог щодо повної денуклеаризації країни.

Нагадаємо, 29 жовтня Трамп зустрінеться з президентом Південної Кореї Лі Дже Мьоном. Очікується, що той подарує американському лідеру репліку історичної золотої корони, яка символізуватиме "нову еру мирного співіснування та спільного зростання на Корейському півострові, над якою Південна Корея та США працюватимуть разом".

Візит президента США в Південну Корею 29-30 жовтня — завершальний в турне по Азії. Тут він має також зустрітися з очільником Китаю Сі Цзіньпіном.

Візити Трампа в країни Азії

Нагадаємо, 24 жовтня Трамп вирушив у п'ятиденне турне до Азії, що охоплює Малайзію, Японію та Південну Корею.

Головною ж метою азійського турне Трампа є зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном в останній день візиту. Очікується, що вони спробують укласти угоду, що покладе край торговельній війні між країнами. Трамп зазначив, що сподівається на "дуже добру зустріч" із Сі та очікує від Китаю угоди, щоб уникнути 100% тарифів, що набудуть чинності 1 листопада.

26 жовтня Трамп підписав низку угод про торгівлю та логістику постачань корисних копалин із Камбоджею, Таїландом, В'єтнамом і Малайзією.