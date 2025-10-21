У Японії вперше в історії жінка очолила уряд

Лідерка Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Японії Санае Такаїчі перемогла на виборах, ставши першою жінкою на посаді прем'єр-міністра країни.

Про це повідомляють Kyodo News та BBC

Обрання Санае Такаїчі стало можливим завдяки підтримці нового партнера ЛДП по коаліції — Японської партії інновацій, зазначає Kyodo News. Попередній 26-річний альянс із партією "Комейто" розпався після виборів лідера ЛДП 4 жовтня, на яких перемогла Такаїчі.

Перед голосуванням у парламенті попередній кабінет міністрів на чолі з Сігеру Ішібою у повному складі подав у відставку.

Нова коаліція не має більшості в жодній із палат парламенту, що, як очікується, ускладнить ухвалення законопроєктів і змусить Такаїчі шукати співпраці з іншими опозиційними силами.

Новообрана прем'єрка вже розпочала роботу над формуванням свого кабінету. За даними джерел Kyodo News, вона планує призначити на ключові посади більше жінок, а також запропонувати пости своїм колишнім суперникам по партійних виборах, щоб продемонструвати єдність ЛДП.

Санае Такаїчі, відома як Залізна леді Японії, є протеже колишнього прем'єра Сіндзо Абе та дотримується консервативних поглядів. Її призначення є історичним для представництва жінок у японській політиці, однак вона очолила уряд у складний період, пише BBC.

Такаїчі стала четвертим прем'єром країни за останні п'ять років на тлі політичного скандалу в її Ліберально-демократичній партії та низького рівня суспільної довіри.

Водночас перемога Такаїчі викликала неоднозначну реакцію. Як пише BBC, деякі молоді японки не впевнені, що вона як консервативна політикиня просуватиме права жінок. 20-річна Одрі Гілл-Уекава вважає, що Такаїчі "говорить те саме, що й чоловіки" і закликає оцінювати її політику, а не лише гендер. Інша співрозмовниця, 21-річна Мінорі Коніші, зазначила, що перемога Такаїчі "може бути не такою обнадійливою для молодих жінок" порівняно з іншими політиками, які більше виступають за їхні права.

Після обрання прем'єра в парламенті очікується оголошення складу нового кабінету міністрів. Далі новопризначені члени уряду вирушать до імператорського палацу на церемонію затвердження, після чого проведуть своє перше офіційне засідання.

Що цьому передувало

4 жовтня 64-річну колишню міністерку економічної безпеки Санае Такаїчі обрали головою провладної Ліберально-демократичної партії Японії. У своїй програмі політикиня пообіцяла подвоїти японську економіку за наступні 10 років завдяки значним державним інвестиціям у нові технології, інфраструктуру, виробництво продуктів та інші сфери економічної безпеки.

Також вона заявляла, що продовжить торговельну угоду з президентом США Дональдом Трампом, за якою Японія погодилася інвестувати 550 мільярдів доларів у Штати в обмін на зниження тарифів для авто та інші японські товари. Водночас Такаїчі припускає перегляд угоди, якщо та виявиться несправедливою.