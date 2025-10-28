Голова ради директорів Tesla Робін Денхолм у понеділок, 27 жовтня, попередила акціонерів компанії, що Ілон Маск може залишити посаду генерального директора, якщо вони не затвердять запропонований для нього план винагороди на один трильйон доларів.

Про це пише агенція Reuters з посиланням на лист Денхолм.

Її звернення пролунало напередодні щорічних зборів акціонерів, які мають відбутися 6 листопада.

Денхолм попередила акціонерів, що план заснований на результатах діяльності та розроблений для того, щоб утримати та мотивувати Маска керувати Tesla щонайменше наступні 7,5 років. Голова ради директорів назвала лідерство Маска "критично важливим" для успіху та заявила, що без плану, який буде належним чином його стимулювати, компанія втратить його "час, талант та бачення". Вона додала, що роль Маска була для корпорації життєво важливою, оскільки Tesla прагне стати світовим лідером у сфері штучного інтелекту та автономних технологій.

Запропонований пакет передбачає, що Маск буде отримувати акції частинами у разі, якщо Tesla досягає поставлених цілей — ринкової капіталізації у 8,5 трильйона доларів та досягнення ключових показників у сферах робототехніки, автономних автівок тощо.

Reuters пише, що рада директорів Tesla роками перебуває під пильною увагою через свої тісні стосунки з Маском. У 2024 році суддя штату Делавер скасував угоду про виплати Маску за 2018 рік через те, що вона була укладена неналежним чином.